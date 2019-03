Mit Zahlen lügen: Der angebliche Rekordzuwachs bei den Grünen

(No Ratings Yet)

Die „Grünen“ verzeichnen einen neuen Mitgliederrekord. Angeblich. Zumindest berichteet die Tagesschau, es habe eine „beste Mitgliederentwicklung“ gegeben. Dies ist in der hier unterstellten Art und Weise falsch. Denn „die beste Mitgliederentwicklung“ kann zwar stattgefunden haben, sie ist aber nicht „bestens“ in dem Sinne, dass die Zahlen gut sind.

Allzeithoch bei den Mitgliederzahlen

So wurde von einem „Allzeithoch“ der Mitgliederentwicklung gesprochen. Das klingt zunächst gut. So viele wie nie eben. Wir kennen die Zahlen der Grünen nicht und diese sind nicht dazu verpflichtet, uns die Werte vorzulegen. Dennoch ist es erstaunlich, dass und wenn solche Medien, bezahlt von allen Zahlungspflichtigen in der Republik, kurz: den Haushalten und Unternehmen gleichermaßen, einfach die Meldung übernehmen. Es geht nicht nur darum, eine Zahl zu prüfen und vorzulesen, sondern auch diese, wie Journalisten es nennen, einzuordnen.

Und so haben es Berufskollegen von „Sciencefiles.org“ in einem Beitrag gemacht. Sie haben die Mitgliederzuwächse analysiert. Dabei sind in Brandenburg immerhin 26 % mehr Mitglieder als vorher verzeichnet. In Sachsen beläuft sich der Zuwachs auf immerhin 23 %. Und im gesamten Osten dieser Republik, in den „fünf neuen Ländern“, sind es unter dem Strich 19 % mehr Mitglieder. Das sieht nach einem massiven Zulauf aus.

Genau das ist allerdings nicht passiert. In Brandenburg soll es 1.300 Mitglieder geben, womit 26 % mehr bedeuten, dass vorher gut 1.000 Mitglieder in der Partei verzeichnet worden waren. Fast eine politische Splittergruppe. Und so sieht es auch in den anderen Landesverbänden aus. Der Trick ist einfach: Wenn sehr wenige Mitglieder gemeldet sind, ist fast jeder Zuwachs schon erheblich und bedeutend.

Überhaupt: 7,8 % der Mitglieder in der Partei stammen aus dem oder leben im Osten der Republik. Schon dies zeigt, dass die Partei dort unterrepräsentiert ist. Die „besten Mitgliederzahlen“ relativieren sich daher mächtig, und das schon auf den ersten Blick.

Das aber geht alles unter im mächtigen Jubel über die Grünen, der immer noch verbreitet wird.