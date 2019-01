Moskau weist Kriegstreiber Erdogan in die Schranken

(No Ratings Yet)

Der türkische Präsident hatte vor wenigen Wochen angekündigt, den Norden Syriens erneut angreifen zu wollen. „Die türkische Armee wolle nun auch östlich des Euphrat aktiv werden, um die Menschen dort vor der Terrororganisation YPG zu retten“, hieß es aus Ankara. Bereits vor einem Jahr waren türkische Truppen in Nordsyrien einmarschiert, mit dem Ziel gegen die kurdische Miliz YPG zu kämpfen. Ein wissenschaftliches Gutachten des Bundestags hatte jetzt ergeben, dass der militärische Aufenthalt der Türkei in Syrien als Besatzungsmacht gewertet werden müsse und dass der Angriff auf die nordsyrische Region Afrin gegen das Völkerrecht verstoßen habe.

Durch den von US-Präsident Trump angekündigten Rückzug der US-Truppen aus Syrien drohte nun ein Machtvakuum in Syrien zu entstehen, das der türkische Präsident anscheinend für sich nutzen wollte. Russlands Präsident Putin stoppte jetzt allerdings eine erneute Invasion der Türkei in der Kurdenregion und wies Ankara in die Schranken. Moskau füllte das Machtvakuum, übernahm in Syrien die Regie und verhinderte damit eine neue Eskalation der Gewalt. Der Kreml machte unmissverständlich klar, dass er ein Machtvakuum in der Region ebenso wenig dulden würde, wie eine Invasion der autonomen Kurdenregion durch die Türkei, die Erdogan seit Tagen ankündigte.

Weder Russland noch Syrien noch der Iran habe ein Interesse daran, dass Erdogan seinen Einfluss in Syrien weiter ausdehne, so Putin. Deshalb wurden offenbar Absprachen getroffen, um eine erneute türkische Invasion im Keim zu ersticken. Zwar müssen die Kurden vorerst ihren Traum eines unabhängigen Teilstaats begraben – im Gegenzug erhalten sie aber Schutz gegen die türkische Aggression. Russland, das jetzt den syrischen Luftraum beherrscht, hatte Ankara vor einem Angriff gewarnt. Gleichzeitig sind syrische Regierungstruppen in die kurdisch beherrschte Stadt Manbidsch vorgerückt, die Erdogan zuerst angreifen wollte. Das sind gute Nachrichten, denn damit dürfte eine erneute Eskalation in Syrien vorerst abgewendet sein.