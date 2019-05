Nachlese: Ausgerechnet bei Rentnern verliert die SPD Wahlanteile…

(No Ratings Yet)

Die SPD hat in den vergangenen Wochen und Monaten versucht, mit der Mütterrente und der „Grundrente“ gerade beim Thema Renten zu punkten. Dies misslang nach einer Analyse von „Infratest dimap“ offenbar gründlich. Gerade bei den Rentnern hat die SPD sowohl im Vergleich zur Union als auch im Vergleich zur vorhergehenden EU-Wahl 2014 deutlich verloren. Auch bei Arbeitern, Angestellten und Arbeitslosen verlor die sozialdemokratische Partei überdurchschnittlich.

SPD: Rentner laufen weg…

Die SPD hatte bei den Rentnern zur EU-Wahl im Jahr 2014 einen Stimmenanteil in Höhe von 35 %. Die Union kam demgegenüber im Jahr 2014 in dieser Gruppierung sogar auf 41 %. Beide Altparteien lagen also zumindest relativ gleichauf. Während die Union gegenüber 2014 keine Stimmen einbüßte (bezogen auf den reinen Anteil), hat die SPD gleich 13 Prozentpunkte verloren. Dies sind relativ mehr als ein Drittel aller Rentner (bezogen auf den Anteil), die sich der SPD verweigerten. Die Stimmen wanderten deutlich zu den Grünen ab.

Die Grünen konnten mit 11 % Anteil bei den Rentnern zwar nur unterdurchschnittlich punkten (bezogen auf ihr Wahlergebnis von insgesamt 20,6 %), schafften allerdings einen Zugewinn von sechs Prozentpunkten gegenüber 2014.

Auch bei den Arbeitslosen büßt die SPD kräftig ein. Waren 2014 noch 28 % der Arbeitslosen gewillt, die SPD zu wählen, halbierte sich deren Anteil 2019 glatt auf 14 %. Beide Werte zeigen deutlich, dass die SPD gerade bei den sozial als Schwächeren wahrgenommenen Menschen sehr klar verloren hat. Dies dürfte eines der Kernprobleme der Partei sein, die damit nicht, wie oft behauptet, nur wegen der Schröder-Ära und „Hartz IV“ verloren hat. 2014 regierte die SPD in Deutschland ebenfalls in einer „GroKo“. Die Stimmenverluste seither sind beträchtlich. Ob die SPD diese Ansage verstehen wird?