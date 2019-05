NASA widerlegt Weltklimabericht: Antarktis-Eis-Polkappe wächst

(No Ratings Yet)

Bereits im Jahr 2015 bestätigte eine NASA-Studie, dass die Polkappe der Antarktis stark wächst. Die NASA kam sogar zu dem Schluss, dass die Forschungsergebnisse des Berichts des IPCC (Weltklimabericht) den Ergebnissen der NASA-Studie widersprechen. Demnach ist die Vorhersage des IPCC, dass die Polkappen schmelzen und der Meeresspiegel ansteigt, falsch.

Nach neusten Satellitendaten hat der Eisschild in den Jahren von 1992 bis 2001 um 112 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr zugenommen. In den Jahren 2003 bis 2008 nahm der Eisschild um 82 Tonnen Eis jährlich zu. Chef-Glaziologe der NASA, Dr. Jay Zwally sagte, die NASA-Studie stimme im Wesentlichen mit anderen Studien überein, dass der Eisschild auf der Antarktischen Halbinsel und in der Westantarktis zunehme. Die gute Nachricht sei, dass die Antarktis derzeit nicht zum Anstieg des Meeresspiegels beitrage, sondern eine Senkung von 0,23 Millimeter pro Jahr bringe.

2008 berichtete die „Welt“ über das Aussterben der Eisbären in der Antarktis. Dieser Bericht sei allerdings eine „Mär“, denn die Eisbären-Populationszahlen befänden sich aktuell auf Rekordniveau, so der Bericht der NASA. Angesichts dieser Zahlen scheint die Theorie des Treibhauseffektes doch sehr „unwissenschaftlich“: Die Atmosphäre der Erde besteht zu 78% aus Stickstoff, 21% Sauerstoff, 1% Edelgasen und 0,028% CO2. Davon produziert die Natur selbst etwa 96% CO2. Die restlichen 4% produziert der Mensch, also 0,00152% CO2 der gesamten Atmosphäre. Dass dieser geringe Prozentsatz für einen globalen Klimawandel verantwortlich sein soll, ist nicht nur unwahrscheinlich, sondern hirnverbrannt.

Fakt ist allerdings, dass die aktuelle Klimapolitik tausende Menschen sterben lässt. Denn die Produktion von Bioethanol treibt die Nahrungsmittelpreise in die Höhe und kostet den ärmsten Menschen der Welt schlicht das Leben. Die Mehrheit der Menschen, die an den menschengemachten Klimawandel glauben, wissen nicht, dass die Theorie der anthropogenen Klimaerwärmung wissenschaftlich gar nicht bewiesen ist. Sie ist eine reine Theorie. Das Kyoto-Protokoll und die Politik der Bundesregierung sowie der Grünen basieren also auf dem Bericht des Weltklimarats, der bislang nicht bewiesen werden konnte. Zahlreiche Wissenschaftler, die einst ihre Namen für diesen Bericht hergaben, sind inzwischen abgesprungen. Angela Merkel hat bereits 1995, damals noch Bundesumweltministerin, mit dem „Berliner Mandat“ maßgeblich zu diesem Schwindel beigetragen.