Die stellvertretende NATO-Generalsekretärin Rose Gottemöller bekam jüngst Besuch von der ZDF-Kindersendung „Logo!“. Das ZDF besuchte Gottemöller im NATO-Hauptquartier in Brüssel. Mit dabei war ein ganzes Kamerateam, um eine „Kinder-Sendung“ über die NATO aufzuzeichnen, berichtet RT Deutsch. Gottemöller führte das Kamerateam von „Logo!“ durch das Hauptquartier, erklärte was der Sinn des Bündnisses sei und warum die Welt sicherer durch die NATO sei.

Das Interview wurde von dem Mädchen Lotte, einer „Kinder-Reporterin“ der Sendung „Logo!“ geführt. Lotte durfte NATO-Fahnen schwenken und im Plenarsaal den Hammer benutzen. Die ZDF-Kindersendung hatte bereits in früheren Sendungen über die NATO berichtet. Die Erklärungen wurden in leicht verständlicher, kindgerechter Sprache formuliert. Sie wurden jedoch so sehr vereinfacht, dass wesentliche Fakten zur NATO schlicht weggelassen wurden.

So hieß es bei „Logo!“: „Die NATO ist ein Militärbündnis. Die Mitgliedsländer der NATO haben sich verpflichtet, einander zu helfen, wenn ein NATO-Mitgliedsland angegriffen würde. Wenn Deutschland angegriffen würde, würden die anderen NATO-Länder Soldaten schicken, um Deutschland zu helfen“, scheibt RT Deutsch.

Damit sei das Wenigste über die wahre Natur der NATO gesagt. Von völkerrechtswidrigen Angriffskriegen z. B. gegen Jugoslawien, Afghanistan, Libyen oder zuletzt Syrien sei nirgendwo die Rede. Es werde auch nicht erwähnt, dass die NATO regelmäßig provokante Manöver und Großübungen entlang der russischen Grenze durchführe, auf den ehemaligen Gebieten des Warschauer Paktes.

Die Darstellung des Austausches von Waffen und Munition werde zu einfach und harmlos von „Logo!“ dargestellt, kritsiert RT Deutsch. Wo die Kinder-Sendung von Waffenaustauch zum Schutz der NATO-Soldaten spreche, fänden in Wirklichkeit Fusionen deutscher Kriegsgeräte-Hersteller und französischer Waffenproduzenten statt. Es bestehe der Verdacht, dass die strenge deutsche Rüstungsexportkontrolle über Frankreich umgangen werden soll.

„Logo!“ lässt auch das Thema 11. September 2001 nicht aus: „Seit fast 30 Jahren verstehen sich die Länder des Westens und des Ostens wieder gut. Der Warschauer Pakt wurde 1991 aufgelöst, und einige Länder aus dem Osten sind Mitglied der NATO geworden. Seit den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2011 geht es der NATO um eins: Sie soll die Terroristen bekämpfen, die für solche Terroranschläge verantwortlich sind“.

Auch in dieser Erklärung beschönigt das ZDF und lässt Fakten der letzten vier Jahre einfach weg. Auch das Thema NATO-Ostererweiterung findet keinen Platz und wird als Selbstverständlichkeit präsentiert – ohne die Folgen für die Sicherheitslage in Europa aufzuzeigen. Sicherlich kann man von einer Kinder-Sendung nicht erwarten, dass sämtliche politischen Hintergründe zur NATO beleuchtet werden.

Dennoch sollte sich das ZDF um Ausgewogenheit und Neutralität bei Kinder-Sendungen bemühen. Auch wenn Kinder nicht alles verstehen, haben sie doch ein natürliches Verständnis von Gerechtigkeit. Die ZDF-Berichterstattung von „Logo!“ ist pädagogisch daher eine Katastrophe. Was die ZDF-Sendung hier schon bei den Jüngsten betreibt, ist nichts anderes, als was in allen Nachrichtensendungen der Öffentlich-Rechtlichen stattfindet: Gehirnwäsche und Propaganda. Im ZDF übt man sich dabei schon in der Früherziehung.