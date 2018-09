Nestlé will Ihre DNA haben – für neues Ernährungskonzept

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

In Japan hat der Lebensmittelkonzern Nestlé damit begonnen, Werbung für ein neues Ernährungskonzept zu machen. Viele Ernährungswissenschaftler erstellen schon lange personalisierte Ernährungspläne. Nestlé will in der Ernährungsberatung aber viel weitergehen. Der Konzern macht Werbung dafür, mittels Blut- und DNA-Analysen herauszufinden, welche Ernährung für die jeweilige Person am gesündesten ist, berichtet das Nachrichten Online-Portal Bloomberg.

Die Werbung gehört zudem „Nestlé Wellness Ambassador“ Programm. Probanden erhalten Nahrungsergänzungsmittel oder mit Vitaminen angereicherte Snacks und Smoothies. In Japan sollen es bereits über 100.000 Menschen sein, die an dem Programm teilnehmen. Dafür müssen die Teilnehmer 600 Dollar pro Jahr bezahlen. Mit den Blut- und DNA-Analysen will Nestlé den Nährstoffbedarf des Teilnehmers ermitteln, um die optimalen Produkte anbieten zu können, heißt es.

Die Teilnehmer erhalten von Nestlé Analyse-Sets, mit denen die DNA- und Blutanalysen ganz leicht selbst zuhause erstellt werden können. Eine externe Firma wertet dann die Ergebnisse aus. Mit einer App des Nestlé Programms bekommen Teilnehmer auf sie persönlich zugeschnittene Ernährungsempfehlungen sowie die entsprechenden Nahrungsergänzungsmittel zugeschickt.

Durch dieses Programm erhält Nestlé sehr persönliche und sensible Daten der Teilnehmer. Nestlé wirbt damit, dass das Unternehmen so Menschen helfen kann, sich gesund zu ernähren und Krankheiten vorzubeugen. Mit diesem Programm kann Nestlé einerseits seine Umsätze erheblich erhöhen. Produkte können noch zielgerichteter hergestellt werden. Ziel des Lebensmittelkonzerns ist es, auch im Nahrungsergänzungsmittelsektor künftig noch viel stärker vertreten zu sein.

Ob mit Vitaminen und Nährstoffen angereicherte Lebensmittelprodukte tatsächlich gesünder ist, ist fraglich. Andere Ernährungsexperten sind der Meinung, dass künstliche Vitamine und Nährstoffe, die aus dem natürlichen Verbund des Nahrungsmittels herausgelöst sind, keine sonderlich förderlichen Wirkungen für die Gesundheit haben. Vielmehr sind Vitamine und Nährstoffe nur in ihrem natürlichen und unveränderten Nahrungsmittel wirk- und heilsam, so die Ansicht. Viele Experten warnen schon lange davor, industriegefertigte Nahrungsmittel mit künstlich zugesetzten Zusatzstoffen zu essen.

Mit der Herausgabe der Blut- und DNA-Proben ergibt sich ein weiteres Problem. Die Teilnehmer des Programms geben damit ihren genetischen Fingerabdruck ab. Bisher wurden DNA Proben nur von Straftätern gespeichert. Die Programm-Teilnehmer machen sich damit ganz freiwillig zum gläsernen Menschen. Was Nestlé mit diesen Daten sonst noch alles anfangen könnte, bleibt nur zu vermuten. Denkbar ist, dass diese Daten an Polizei- und Geheimdienstbehörden weitergegeben werden. Denn wer den genetischen Fingerabdruck eines Menschen besitzt, kann diesen immer und überall überwachen und jeden seiner Schritte potenziell nachverfolgen.