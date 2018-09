Neue Polit-Zahlen aus Deutschland: AfD jetzt bei 17 %

(No Ratings Yet)

Da fallen den Leitmedien und den großen Parteien wohl die Kinnladen herunter. Die AfD sollte durch die jüngsten zahlreichen Attacken in den Leitmedien bzgl. Chemnitz wohl gestoppt werden. Auch die CSU versucht sich daran, indem sie einfach Positionen übernimmt. Das ZDF-Politbarometer zeigt jetzt jedoch, wie vergeblich die Versuche offenbar sind. Die AfD hat demnach ein neues Rekordhoch erreicht und fängt an, sich neben den Grünen als neue starke Kraft im Hintergrund aufzubauen. Die politische Situation in Deutschland scheint sich zuzuspitzen. Gerade im Vorfeld der Landtagswahlen in Bayern und in Hessen, die im Oktober stattfinden.

AfD bei 17 %

Die AfD würde demnach nun bei 17 % landen. Dies ist nur noch 1 Prozentpunkt weniger als die SPD erhält, die hier mit 18 % bewertet wird. Die 18 % der SPD wiederum sind noch immer 2,5 Prozentpunkte weniger als das – schlimme – Bundestagswahlergebnis vom September, bei der die SPD auf das Allzeittief in der Geschichte gerutscht war und sich von ihrem Vorsitzenden Martin Schulz verabschiedete. Der allerdings musste vorher noch die GroKo mit vereinbaren – oder die entscheidenden Schritte auf dem Weg dahin einleiten. Dann wollte er Außenminister werden – und hatte sich damit verkalkuliert.

Die FDP kommt dieser Umfrage zufolge auf einen Anteil in Höhe von 8 %. Dieser Wert ist in den Umfragen der „Forschungsgruppe Wahlen“ wiederum unverändert. Die Linke schafft einen Anteil in Höhe von 8 % und verliert 1 Prozentpunkt. Die Grünen kommen auf hohe 14 %, wobei innerhalb der Umfragehistorie damit ein Minus von 1 Prozentpunkt erzielt wird.

Die Union schafft noch immer 31 %. Dieser Wert ist unverändert. Unter dem Strich hat damit die GroKo noch eine sogenannte parlamentarische Mehrheit. Sie kommt auf weniger als 50 % der Stimmen, schafft aber eine Mehrheit der Sitze, da die „anderen Parteien“ mit 4 % nicht im Bundestag vertreten sein würden.

Die Koalitionsfrage wäre schwierig: Lediglich Union, FDP und Grüne zusammen könnten eine alternative Regierung stellen. Diese Regierung kam bei den letzten Koalitionsverhandlungen im Herbst vergangenen Jahres allerdings nicht zustande.

Dies ist damit die österreichische Entwicklung: Die GroKo(s) verlieren permanent, bis sie zusammen keine Mehrheit mehr zustande bringen. Heute regieren die „Alternativen“ der Rechten in Österreich mit.