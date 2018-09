Neue Umfrage: SPD verliert wieder – wirkt Chemnitz nach?

(No Ratings Yet)

Die selbst erklärte Sozialpartei SPD hat nach den Ereignissen von Chemnitz weiter an Zustimmung verloren, wenn es nach den neuesten Umfragen geht. Hier zitiert der „Focus“ aus den Umfragen von N-TV bzw. dem RTL-Trendbarometer. Die SPD hat einen weiteren Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche nachgegeben. Die Grünen sind demnach um einen Prozentpunkt stärker geworden. Gewinner der Woche ist die AfD. Die schafft ein Plus von zwei Prozentpunkten und dürfte damit zum – weiteren – Schrecken der etablierteren Parteien werden.

AfD und Grüne stark

Sowohl die AfD wie auch die Grünen haben den höchsten Wert – bezogen auf diese Umfrage – erzielt, nachdem der Bundestag im vergangenen Herbst gewählt worden war. Die Union schafft selbst lediglich 30 %, also auch vergleichsweise deutlich weniger. Die SPD kommt auf 17 % und kann damit zusammen mit der Union nicht einmal mehr die Hälfte der Stimmenanteile – derjenigen, die wählen – auf sich vereinigen. Die GroKo könnte allenfalls durch den Wegfall kleiner Parteien darauf hoffen, dass es für eine relative Mehrheit im Parlament reicht.

Die Grünen würden demnach 16 % erhalten. Ein Wert, der nur noch einen Prozentpunkt hinter der SPD liegt. Die AfD würde ebenfalls 16 % schaffen und sich damit deutlich an die SPD herangepirscht haben. Fast schon unter ferner liefen agieren derzeit die FDP sowie die „Linken“. Beiden kleineren Parteien wird ein Anteil in Höhe von 8 % zugeschrieben. Wenig genug, um daraus zusammen mit der Union oder im Fall der Linken mit der SPD eine Regierung zu bilden.

Insofern wird es bis zu den nächsten Wahlen in Bayern und in Hessen im Oktober noch einmal sehr spannend werden, wie sich die Ereignisse von Chemnitz nun auf deren Landtagswahl-Ergebnisse auswirken. Die in vielen Leitmedien erhoffte Schwächung der AfD setzt noch nicht ein.