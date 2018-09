Neues Fahrverbot in Frankfurt für „Alt“-Diesel: Ex-Grüner Verbraucherschützer motzt

(No Ratings Yet)

Die Stadt Frankfurt hat nun vom Verwaltungsgericht Wiesbaden die Weisung, sie müsse das Dieselfahrverbot umsetzen. Geklagt hatte die sogenannte „Deutsche Umwelthilfe“, die auch andere Städte und Kommunen bereits unter Druck gesetzt hat. Die Empörung ist groß, jedenfalls auf der einen Seite der Republik. Umweltschützer freuen sich. Und ein Verbraucherschützer, ehemals Landesminister für die Grünen, darf sich profilieren.

Das Herbsttheater: Fahrverbote

Der frühere Landesminister aus Schleswig-Holstein heißt Klaus Müller. Inzwischen ist er Vorstand der „Verbraucherzentrale“ in Deutschland und darf die kleinen und großen Forderungen stellen, die ein solcher Verband, öffentlich gefördert, so stellen kann – um die Ordnung aufrecht zu erhalten. Klaus Müller hat es zwischenzeitlich auch des öfteren in Fernsehinterviews geschafft, zuletzt wurde es nach Beobachtungen dieser Redaktion jedoch wieder ruhiger. Wir haben andere Sorgen.

Die Zeit der Ruhe ist vorbei: Der Ex-Grüne Minister darf nun darauf verweisen, dass „Pendler, Familien, Lieferanten auf ihr Auto angewiesen seien und „Soforthilfen“ bräuchten. Die Autoindustrie solle ihrer Verantwortung gerecht werden und „Hardware-Nachrüstungen“ anbieten. Es könne ja nicht sein, dass die Hersteller „betrügen“, auch ihre Gewinne immer weiter steigen lassen und „Verbraucher jahrelang das Nachsehen haben“.

Das könnte auch von der SPD kommen, meint diese Redaktion. Regulierer- und Bürokraten-Politiker haben schlicht die Neigung, den neuen Regelungen immer noch mal neue Regelungen folgen zu lassen, um dann auch wirklich alles gerecht werden zu lassen. Wie hier. Politik und NGO (Deutsche Umwelthilfe) haben durch sehr penible Messverfahren (mit offenbar teils auch falschen Messdaten) ein fragwürdiges Problem geschaffen und machen sich dann im Fortgang mit immer penibleren Regelungen und Forderungen zum Schein-Anwalt des Volkes.

Selbst wenn Kritiker die Messverfahren ausblenden oder den Umstand, dass Deutschland bzw. wenige Großraummetropolen eine Insel der Glückseligkeit in einer vollkommen anderen Welt schaffen, selbst dann greifen diese Methoden nicht. Um es grob zu formulieren: Kapital steht unter Verwertungszwang und benötigt bestimmte Renditen. Sonst sucht es sich andere Verwertungsmöglichkeiten (aus Sicht der Eigner zu Recht). Also wird die Autoindustrie die Kosten nicht einfach nehmen und die Renditen schmälern. Auf welchem Wege auch immer – zahlen werden die Verbraucher. Das ist der Gang der Dinge – da braucht es keinen Verbraucherschutz mit naiven Vorschlägen.