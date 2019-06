Neuwahlen im September? – „Habeck-Trommeln“ werden lauter

(No Ratings Yet)

Dass die Groko de facto am Ende ist (das war sie im Übrigen schon zum Ende der letzten Legislaturperiode), pfeifen inzwischen nicht mehr nur die Spatzen von den Dächern. Auch die Mainstream-Medien haben sich nun auf dieses Narrativ eingeschossen. Weshalb?

Eine mögliche Antwort könnte die „Enthüllung“ des Journalisten Gabor Steingart sein, der bei der letzten „Maischberger“ Talk Show mit seiner Aussage überraschte. Gabor berichtete, dass „er Leute an der CDU-Spitze kenne, die ihm schon ein konkretes Datum für Neuwahlen genannt hätten – den 27. September. Es gebe sogar schon konkrete Planungen – die Abgeordneten der Union sollten sich in den Sommerferien nicht allzu weit von Berlin entfernen“, so Steingart.

Die genaue Herkunft der Information ließ Steingart jedoch offen. Doch sie sei nicht von Merkel gekommen, denn diese sei ja schon abgewählt, so Steingart.

Setzt man die Puzzleteile der letzten Wochen und Monate zusammen, könnte die Aussage Steingarts durchaus stimmen: Im Februar sprachen sowohl AKK als auch die Grünen-Fraktionsvorsitzende Göring-Eckardt von einer möglichen schwarz-grünen Regierung. Bei den EU-Wahlen Ende Mai, die als Stimmungsbarometer für die EU gelten, verloren Union und SPD in Deutschland dramatisch an Stimmen. Die Grünen legten massiv zu.

Anfang Juni trat SPD-Chefin Andrea Nahles von ihren Ämtern zurück. Vor wenigen Tagen forderte die WerteUnion die Urwahl des Kanzlerkandidaten der CDU. Macron sieht Frau Merkel als geeignete EU-Kommissionspräsidentin. Die Habeck-Trommeln, die einen grünen Kanzler fordern, werden immer lauter. „Umfragen“ sollen ergeben haben, dass Habeck Kanzler werden könne.

Damit dürfte klar sein, was nach der Sommerpause in diesem Land und mit Frau Merkel geschehen und wer welche Posten besetzen wird. Lesen Sie mehr über das ganze Merkel-Drama hier.