„Ocean-Cleanup“ startet am 8. September mit Meeressäuberung

Der 24-jährige Niederländer Boyan Slat hat es geschafft. Am 8. September soll die größte Aktion zur Säuberung des Pazifiks von Plastikmüll beginnen. Boyan Slat machte es sich zur Lebensaufgabe, die Ozeane der Welt vom Plastikmüll zu befreien. Jahrelang hatte er mit einem riesigen Team daran gearbeitet, das Projekt Realität werden zu lassen. Im Sommer 2017 wurde der erste „Prototyp“ zur Meeressäuberung in der Nordsee installiert. Slat schieb auf seiner Webseite, „wenn der Prototyp in der rauhen Nordsee bestehen und funktionieren kann, wird er das auch im Pazifischen Ozean tun“.

Im Pazifischen Ozean hat sich der größte Plastikstrudel der Weltmeere gebildet. Die Fläche umfasst eine Größe, die fünfmal so groß ist, wie Deutschland. Die Tests in der Nordsee verliefen erfolgreich. Deshalb wurde das Ocean Cleanup System im Pazifischen Ozean installiert. Die Bauteile aus San Francisco wurden Anfang August bei San Francisco zu Wasser gelassen und zusammengesetzt.

Der „Meeresstaubsauger“ ist so konzipiert, dass kilometerlange „Fangarme“ durch die natürliche Meeresströmung Müll einfangen und in einer Art riesigem Sieb sammeln. Leider können nur grobe Plastikteile aus dem Meer gefiltert werden. Meeresbewohner sollen jedoch von den „Fangarmen“ des Meeresstaubsaugers nicht beeinträchtigt oder gefangen werden. Sie können einfach darunter hindurchschwimmen, da die Fangarme an der Oberfläche schwimmen. Der gesammelte Müll wird regelmäßig von Booten aufgesammelt und zum Recyclen gebracht.

Am 8. September wird der „Meeresstaubsauger“ nun seine Arbeit im Pazifik aufnehmen. Die Konstruktion wird durch Anker an Ort und Stelle gehalten. Slat will es schaffen, den Plastikmüll des Pazifikstrudels in fünf Jahren zumindest zur Hälfte zu beseitigen. Sein großer Plan ist es, bis zum Jahr 2020 weltweit 60 Meeressäuberungsanlagen in Betrieb zu nehmen.

Boyan Slat hatte das Unternehmen „Ocean Cleanup“ 2013 als 18-jähriger gegründet. Es ist das bekannteste Projekt zur Säuberung der Meere. Seit 2013 konnte Slat über 30 Millionen Dollar an Spenden sammeln, um das Projekt zu finanzieren sowie durch Crowdfunding. Heute ist Boyan Slat 24 Jahre und hat mehr als 60 Leute in seinem Team.