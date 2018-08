Orbán will Gender-Irrsinn an Ungarns Universitäten abschaffen

Die nationalkonservative Regierung Ungarns hält nicht viel von dem Studienfach „Gender Studies“, Geschlechterforschung. Das Studienfach soll jetzt per Gesetz von Ungarns Universitäten verbannt werden. Der stellvertretende Ministerpräsident Zsolt Semyen sagte dem Nachrichtenportal atv.hu, dass „niemand Genderologen einstellen wolle“. Deshalb brauche man auch keine auszubilden.

Die Geschlechterforschung untersucht, was als weiblich und was als männlich gilt und wie Rollenbilder von Gesellschaften geprägt werden. Der Begriff „Gender“ beschreibt die gesellschaftlich konstruierten Geschlechter-Identitäten im Gegensatz zu biologisch festgelegten Geschlechtern. Die rechtskonservative Regierung unter Viktor Orbán sieht in der „Genderforschung“ einen Angriff auf die traditionelle Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern, die aus ihrer Sicht von Natur aus vorgegeben ist.

Derzeit bieten in Ungarn zwei Universitäten in Budapest Masterkurse in Genderforschung an, die jeweils rund 20 Teilnehmer haben. Die Regierung Orbán sieht in der Genderforschung die „Fundamente der christlichen Familie“ bedroht. Sie wolle diese Werte untergraben. Die Lehrkräfte der Universitäten kritisierten die geplante Abschaffung des Studienfachs und bezeichneten sie als Eingriff in die Freiheit von Lehre und Forschung.

Die ELTE-Universität kommentierte, die Abschaffung sei möglicherweise verfassungswidrig. Denn die ungarische Verfassung garantierte die Autonomie der Hochschulbildung und der Wissenschaft. Genderstudies seien sehr wichtig. Der Masterstudiengang beschäftige sich mit den Konflikten im Verhältnis zwischen Mann und Frau. Die Regierung Orbán jedoch hält die Genderstudies für eine „Pseudowissenschaft“ und bezeichnete sie als „Auswüchse eines liberalen Wahnsinns“.

Das Ministerium für Humanressourcen teilte dem Hungary Journal mit, dass es auf dem ungarischen Arbeitsmarkt keine Nachfrage für Absolventen dieses Studiums gebe. Der Kurs sei ökonomisch sinnlos, sodass man davon ausgehen müsse, dass er nicht ins Leben gerufen worden sei, um den Studenten nützliches Wissen zu vermitteln, sondern anderen Interessen diene.