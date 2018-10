Pflege soll weiter privatisiert werden – Auf Kosten der Alten und Pfleger

(No Ratings Yet)

In Deutschland herrscht Pflegenotstand. Immer mehr alte Menschen kommen ins Pflegeheim und es gibt nicht genügend ausgebildetes Personal, um die Versorgung der Pflegebedürftigen zu gewährleisten. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat jetzt errechnet, dass bis 175.000 zusätzliche Pflegekräfte bis 2035 gebraucht werden. Alleine zwischen 1999 und 2015 sei die Zahl der Pflegebedürftigen von zwei auf mehr als drei Millionen gestiegen, meint IW-Direktor Michael Hüther.

Doch nur eine knappe halbe Million Beschäftigte arbeiten im Pflegebereich, davon 244.000 Altenpfleger und 228.700 Altenpflegehelfer. Im vergangenen Jahr gab es über 22.000 offene Stellen im Pflegebereich. Zwar steigen die Zahlen der Pflegeausbildungen, doch diese reichen nicht aus, um die steigende Zahl der Pflegebedürftigen zu kompensieren. Dieser schon jetzt bestehende Personalengpass werde sich bis zum Jahr 2035 noch vergrößern, so Hüther.

Hüther fordert deshalb eine Deregulierung im Pflegebereich, denn alle politischen Bemühungen würden stecken bleiben und es gebe so gut wie keine Ergebnisse. Pflegeeinrichtungen sollen „gewinnorientiert wirtschaften“, fordert Hüther. Die Regulierung durch die Politik verhindere, dass mehr in den Bereich der Digitalisierung investiert werde. Zudem seien Altenpfleger finanziell deutlich schlechter gestellt, als Gesundheits- und Krankenpfleger.

Zwar hat die Bundesregierung, namentlich Jens Spahn, das sogenannte Pflegestärkungsgesetz auf den Weg gebracht. Doch die Reformvorhaben des Gesundheitsministers reichen bei weitem nicht aus. Hüther bringt daher auch die Möglichkeit einer Pflegevollversicherung ins Spiel und spricht von einem „kapitalgedeckten System“. Das Wirtschaftsinstitut unter der Direktion von Michael Hüther gilt als arbeitgebernah. Wenig verwunderlich sind da die neoliberalen Ansätze, die der Direktor hervorbringt.

Eine Deregulierung hätte zur Folge, dass immer mehr Alten- und Pflegeheime von privaten Großinvestoren aufgekauft werden. Diese suchen nach lukrativen Anlagemöglichkeiten und kaufen Heime als Profitquelle für ihre Anleger, um sie dann nach wenigen Jahren wieder mit hoher Gewinnspanne zu verkaufen. Private Pflegeheimbetreiber können Renditen von bis zu 8,3% herausholen.

Die Bundesregierung nimmt also bewusst in Kauf, dass die Grundbedürfnisse von alten und kranken Menschen den Kapitalinteressen von privaten Großinvestoren und Spekulanten geopfert werden. Jens Spahn behauptete, er wolle dafür sorgen, dass die Löhne der in der Pflegebranche beschäftigten steigen werden. Die Versprechen sind aber schwammig und treffen für private Einrichtungen kaum zu, da es dort keine Tarifverträge gibt. Die Rechte der Arbeitnehmer werden ausgehebelt.

Spahn will zudem ungelernte Kräfte einsetzen, um die Pflege für eine Betreuungsdienste zu öffnen. Die Einführung von nicht ausgebildeten Kräften wird jedoch die Lage des ausgebildeten Personals in Kliniken und Pflegeheimen nochmals verschärfen, weil die Löhne so weiter gedrückt werden.