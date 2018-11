Plant Italien den Austritt aus dem Euro?

(No Ratings Yet)

Italien könnte bald eine Parallelwährung zum Euro einführen. Diese Gefahr werde stark unterschätzt, meint das FERI Cognitive Institute. Dann könnte es zu einer neuen Euro-Krise kommen. Der aktuelle Budget-Streit Italiens mit der EU sei Teil einer größeren Inszenierung, die von der italienischen Regierung gezielt eskaliert werde, meint Dr. Rapp, Leiter des FERI Institutes. Die italienische Regierung habe das Konzept dazu bereits in der Schublade.

Der Haushaltstreit zwischen Italien und der EU-Kommission ist noch immer in vollem Gange. Der italienische Haushalt wurde abgelehnt. Er stelle einen Verstoß gegen die Budgetvorschriften der EU, den Stabilitäts- und Wachstumspakt dar. Italien will in 2019 eine Neuverschuldung von 2,4 Prozent des BIP und dem Druck Brüssels nicht nachgeben. EZB-Chef Draghi warnte davor, dass der massenhafte Verkauf der italienischen Staatsanleihen die Banken des Landes in Gefahr bringen könnte. Italien versicherte jedoch, dass die Banken nicht in Schwierigkeiten geraten würden.

Der Chef der JP Morgan Bank, Jamie Dimon, warnte die italienische Regierung vor den „katastrophalen“ Folgen, wenn das Land sich entscheide, aus der Eurozone auszutreten. Der Rückzug aus der Eurozone sei aufgrund der Struktur der Europäischen Währungsunion extrem gefährlich, auch für die Stabilität des globalen Finanzsystems. Es „wäre schwierig“, die Währungsunion rückgängig zu machen, ohne katastrophale Folgen zu verursachen, so Dimon. Italien ist nach Deutschland und Frankreich die drittgrößte Volkswirtschaft der Europäischen Union.

Italien diskutiert regelmäßig den Austritt aus der Eurozone, jedoch nicht aus der Europäischen Union. Bei der Vorbereitung einer Parallelwährung könnte der italienische Staat Schuldverschreibungen in kleineren Stückelungen herausgeben. Diese wären dann im inländischen Geldverkehr als alternatives Zahlungsmittel zugelassen. Die Regierung hätte eine eigene Währung und könnte ohne Rücksprache mit der EZB neues Geld in Umlauf bringen. Damit könnte Italien eine neue Bedrohung zusätzlich zum bereits 500 Milliarden Euro negativen Target-Saldo schaffen. Zugleich würde sich Italien aber gegen mögliche Sanktionen von der EZB schützen. Das Land hat anscheinend aus der letzten Euro-Krise gelernt und will nicht wie Griechenland enden.

Wie der Streit zwischen Italien und Brüssel ausgehen wird, ist noch offen. Das Ende des Euro wird für Italien jedoch eine immer realistischere Alternative. Denn bislang konnte sich noch kein Land jemals finanziell und wirtschaftlich innerhalb der Eurozone erholen.