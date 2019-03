Polen will Milliarden für permanenten US-Militärstützpunkt zahlen

(No Ratings Yet)

Seit Monaten steht Warschau mit Washington in Verhandlung über einen möglichen dauerhaften US-Militärstützpunkt in Polen. Warschau ist sogar bereit, für die Einrichtung eines US-Militärstützpunktes zwei Milliarden Euro jährlich an die USA zu bezahlen. Der Nachrichtensender Bloomberg berichtete jüngst, dass das Weiße Haus künftig für die Stationierung von US-Militär Geld verlangen will.

Die USA wollen sich anscheinend künftig den Einsatz ihres Militärs als Dienstleistung bezahlen lassen, in dem die „beschützten“ Staaten die Kosten der Stationierung übernehmen und noch einen Zuschlag oben drauf bezahlen sollen. Das Vorhaben eines US-Stützpunktes in Polen dürfte das Wettrüsten mit Russland aber noch verschärfen.

Polen will dafür einen Kanal über die Frische Nehrung bauen, die an das russische Gebiet Kaliningrad grenzt. Der Kanal wird 1,3 Kilometer lang sein und die Stadt Elblang mit der Ostsee verbinden. Bislang müssen polnische Schiffe auf den Weg in den Hafen die 66 Kilometer lange Nehrung umfahren und die russischen Hoheitsgewässer passieren. Warschau begründet den Bau des Kanals mit der Notwendigkeit, sich gegen die russische Gefahr zu wappnen. Der neue Kanal soll Polen geopolitisch unabhängig von Russland machen, hieß es aus Warschau.

Die USA haben zudem vor, nicht nur militärisch mit Polen zusammenzuarbeiten. Die USA wollen auch in den Bereichen Geheimdienste, Raketenabwehr, Technologie und Ausbildung stärker kooperieren. Russland äußerte sich kritisch gegenüber den Plänen Polens. Eine größere US-Truppen Präsenz in Polen würde die Stabilität Europas untergraben, sagte die russische Regierung. Polen ist zusammen mit anderen ehemaligen Ostblockstaaten wie Ungarn und Tschechien 1999 der NATO beigetreten. Ihnen folgten auch die früher zur Sowjetunion gehörenden baltischen Staaten. Damit ist die NATO – entgegen ihrer Aussagen – bis an die russische Grenze herangerückt. Russland betrachtet dies als Bedrohung.

Bereits im Mai 2018 betonte das polnische Außenministerium, dass Polen bereits jetzt das zwei-Prozent-Ziel der NATO erfülle. Es sei bereit, die Militärausgaben auf 2,5 Prozent zu erhöhen. Für die Einrichtung des US-Militärstützpunktes, der „Fort Trump“ genannt werden soll, wurden bislang zwei Orte westlich von Warschau vorgeschlagen. Die USA ihrerseits sehen darin die Erfüllung der „erforderlichen Flexibilität“, um die russische Gefahr abzuwehren und mit den Alliierten gemeinsam die amerikanischen Interessen zu sichern, sowie die „westlichen Werte von Freiheit und Demokratie zu bewahren“.