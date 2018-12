AUFGEDECKT: Gelbe Westen-Proteste in Frankreich und BELGIEN – wann protestiert Deutschland?

(No Ratings Yet)

Die „gelben Westen“ sind in aller Munde. Bürgerproteste gegen die hohen Steuern, die EU-Belastung, gegen hohe Spritpreise. Nach Frankreich steht auch Belgien auf…. sehr deutlich:

Die „gelben Westen“ in Frankreich protestieren nicht nur gegen die hohen oder bald höheren Dieselpreise, sondern auch gegen Macron. So viel ist Beobachtern „offensichtlich“. Nun jedoch schwappen die Proteste auch nach Belgien, wie ein Schwesterportal berichtet hatte. Noch interessanter: Die Proteste werden sich ausweiten, so wurde zum Anfang der neuen Woche in Belgien deutlich. Ein Sprecher teilte laut „junge Welt“ über eine Online-Ausgabe mit: „Wo wir aktiv werden, halten wir noch geheim“. Doch die Beobachter vermuten, dass es sich um die Ankündigung handele, auch in Flandern statt bislang nur in der Wallonie, in der französisch gesprochen wird, zu protestieren.

Belgien steht auf

Bislang sind relativ wenige Daten zu dieser Gruppierung bekannt. Die Gruppe scheint sich in einer geschlossenen Facebook-Gruppe zusammengefunden zu haben. Es sollen gut 5.000 Menschen „Follower“ geworden sein.

Der hier zitierte Sprecher „Marko Kleijn“ jedenfalls kündigt gewaltige Auseinandersetzungen an. „Diese Gruppe ist dazu da, bald Belgien stillzulegen, bis die Verbrauchssteuern auf Brennstoff anständig nach unten gehen“. Er wolle mit seiner Gruppierung allerdings, betont er, die Politiker treffen und nicht die Bürger im Land.

In der Wallonie, also dem französisch sprechenden Teil des gespaltenen Landes, ist die Protestwelle aus Frankreich bereits gut angekommen. In Flandern ist der Widerhall noch nicht so groß. Hier ist offenbar der soziale Status – mit – verantwortlich. Die Menschen in Flandern verfügen durchschnittlich über ein größeres Vermögen als die Wallonen.

Der Protest in der Wallonie hält bereits seit zwei Wochen an. Dabei sind sogar ganze Autobahnen blockiert worden, ohne dass dies hier bei uns thematisiert worden wäre. Zudem gelang es, Brennstoffdepots zu belagern. Sinnbildlich auch dafür, dass es bald brennen könnte. In der gesamten EU. Denn die Steuererhöhungen zugunsten der Umwelt sind maßgeblich auf die Aktivitäten innerhalb der EU zurückzuführen.