Putin: Merkels Migrationspolitik war ein „Kardinalfehler“

In einem Interview mit der „Financial Times“ kritisierte Russlands Präsident Wladimir Putin die Asylpolitik der Kanzlerin Angela Merkel auf Schärfste. Mit der Grenzöffnung 2015 habe sie einen „Kardinalfehler“ begangen. Es sei ein Fehler gewesen, dass Merkel 2015 billigte, wie eine Million Migranten die deutschen Grenzen unkontrolliert passieren durften.

Der Liberalismus in seiner heutigen Form sei damit „obsolet“, so Putin. Denn die Idee des Liberalismus setze voraus, dass nichts getan werden müsse und dass Migranten ungestraft töten, plündern und vergewaltigen könnten, weil ihre Rechte als Migranten geschützt werden müssten. Doch welche Rechte sollten das sein?, so Putin weiter. Jedes Verbrechen müsse seine Strafe haben. Diese Idee des Liberalismus stehe mittlerweile im Konflikt zu den Interessen der überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung.

Gleichzeitig lobte Putin Trumps Migrationspolitik. Zwar könne er nicht beurteilen, ob der Mauerbau zu Mexiko richtig oder falsch sei. Schlecht sei es jedoch, nichts gegen Massenmigration zu unternehmen. Trump will die Grenze zu Mexiko mit einer Mauer absichern, um illegale Migration und Drogenhandel zu unterbinden.

Putin äußerte sich in dem Interview mit der „Financial Times" auch zu den Themen LGBT: „Wir haben kein Problem mit LGBT-Leuten, sie sollen leben wie sie wollen", so Putin. „Aber einige Dinge erscheinen uns exzessiv. Etwa, dass Kinder heute fünf oder sechs Geschlechter haben können. Es ist wichtig, dass das Eintreten für Schwulen- und Lesbenrechte nicht die Kultur, Traditionen und Familienwerte von Millionen Menschen, die die Kernbevölkerung ausmachen, überlagert." Putins Meinung ist in deutschen Medien kaum zitiert worden. Zum Wochenende dominierte der G-20-Gipfel mit den Folgen für die EU-Politik und die Besetzung der EU-Führungspositionen. Es dürfte interessant sein zu sehen, wie weit die Russland-Phobie des (Ex?)-EU-Kommissionspräsidentschafts-Kandidaten Manfred Weber geht.