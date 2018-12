Qualitätsjournalismus mit Falschnachrichten – Spiegel-Peinlichkeit über Jahre

(No Ratings Yet)

Der „Spiegel“ hat einen großen Fall an Land gezogen. Seinen eigenen: Einer der „ausgezeichneten“ Reporter soll seine Geschichten über Jahre gefälscht haben. Eine Peinlichkeit sondergleichen. Nicht nur für den Reporter selbst, sondern auch für das Magazin. In einer großen Redaktion gibt es in der Regel Sicherheitsmechanismen, um diese Art von Falschdarstellungen zu vermeiden. Hier war dies nicht der Fall.

Spiegel hat nicht geprüft

Der Spiegel hat in all den Jahren für sich damit geworben, die Stories und Nachrichten zu prüfen, zu dokumentieren und alles auszuwerten. Der Spiegel-Reporter ist hier offenbar überhaupt nicht geprüft worden. Der Gründer des Spiegel, Rudolf Augstein, hatte Wert auf eine realistische Darstellung der Geschehnisse gelegt. Es sollte aufgeschrieben werden, „was ist“, so der alte Leitwolf. Hier hat der Reporter vielfach die größten Geschichten gefälscht.

Bislang ist das Erdbeben in der deutschen Medienlandschaft noch ausgeblieben. In der Regel werden die meisten Kritiker damit rechnen, dass die Abrechnung auch relativ milde ausfällt. Aber: Die Systematik der gesamten Nachrichtenproduktion steht hier auf dem Spiel. Der Spiegel und all die anderen Leitmedien stehen systematisch fast ohne Hemd da, wenn die „Lügenpresse“ sich auf diese Art und Weise selbst entlarvt. Dass die Leitmedien nicht besser sind als alternative Medien, war den letztgenannten Vertretern schon lange klar. Nur konnten die Redaktionen der großen Häuser immer darauf verweisen, große Preise erhalten zu haben, glänzende Kontakte zu haben und schließlich auch in vielen Fällen wenig Widerspruch geerntet zu haben.

Dieser Fall ist eine Zäsur. Es wird Zeit für die Leitmedien, sich gründlichst auf den Prüfstand zu stellen, heißt es. Die Alternativmedien werden ihren Teil dazu beitragen, in dem die Nachrichten und Reportagen der Leitmedien nicht mehr nur kritisiert werden, sondern noch deutlicher hinterfragt – nach dem Wahrheitsgehalt der dort auftauchenden Informationen, die ohnehin niemals vollständig waren.