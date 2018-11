Queen of Europa: Einfluss in Europa geschwunden? Die Merkel-Lüge

(No Ratings Yet)

Die „FAZ“ behauptet nun, der Einfluss von Angela Merkel auf die EU und in der EU würde schon seit 2015 schwinden. Noch 2004 hatte sie als noch nicht einmal amtierende Kanzlerin, sondern als CDU-Parteivorsitzende, dafür gesorgt, dass José Manuel Barroso EU-Kommissionspräsident wurde. Der war immerhin der Vertreter der EVP, der Europäischen Volkspartei. Sie machte sich schon damals auf den Weg zur „Queen of Europe“. Begründet allerdings auch darin, dass die Kanzlerin eben das wirtschaftlich wohl wichtigste Land der EU anführte. Die Euro-Krise, so die „FAZ“, wäre ohne Deutschland nicht gelöst worden. Gemeint sind die diversen Zahlungen, die von diesem Land ausgingen.

Euro-Retterin

Sie machte sich zusammen mit Jean-Claude Juncker den Namen als Euro-Retterin, der ihr in der EU tatsächlich großen Respekt einbrachte. „Alternativlos“, so nannte sie die Rettung fälschlicherweise. Die Alternative wäre gewesen, den Euro nicht zu retten. Eigentlich ganz einfach. Seit 2015 nun habe sie Macht verloren. In einer heute fast vergessenen „Nachtsitzung“ in Brüssel hat sie damals verhindert, dass Griechenland aus der Euro-Zone ausscheiden würde. Das ist die offizielle Version, die niemals dementiert wurde.

Einen Monat später kam ihre „Wir-schaffen-das“-Phase. Die Kanzlerin konnte den „FAZ“-Angaben zufolge ihre Migrationspolitik in der EU niemals mehrheitsfähig machen. Eine irritierende Wertung. Denn die Merkel-Politik setzte sich ganz offensichtlich durch. Bis heute leidet die Kanzlerin selbst an der Kritik hierzulande. In der EU regt sich Widerstand, aber sicher nicht gegen die Merkel-Politik Deutschland gegenüber.

Also nehmen wir den Beitrag anders: Es ist ein Abgesang auf die Kanzlerin. Und das soll er unabhängig vom Wahrheitsgehalt wohl auch sein. Bei Watergate.TV haben wir schon vor einem Jahr darauf verwiesen, dass die FAZ die Kanzlerin fallen lässt. Es hat sich seither nichts geändert.