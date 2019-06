Rundfunkbeitrag soll jetzt jährlich automatisch steigen

(No Ratings Yet)

Bei dem Treffen der Ministerpräsidenten am Donnerstag wurde entschieden, dass sich die Höhe der Rundfunkgebühren künftig nach der Inflationsrate richten soll. Das fordert die Rundfunkkommission. Das bedeutet, dass sich die Höhe der Gebühren künftig an der allgemeinen Preisentwicklung, also der Teuerungsrate orientieren und somit automatisch steigen könnten.

Bislang zahlt jeder Haushalt monatlich die Zwangsgebühr von 17,50 Euro bis Ende 2020. Obwohl immer wieder zum Sparen aufgerufen, wollen die Öffentlich-Rechtlichen noch mehr Geld haben. Die Länderchefs haben bereits mehrfach über das Thema beraten, aber keine konkreten Maßnahmen getroffen. Lediglich die Abschaffung des Rundfunkbeitrags für Zweitwohnungen wurden von den Ministerpräsidenten beschlossen.

Alle vier Jahre wird über die Höhe des Rundfunkbeitrags entschieden. Nach neusten Vorschlägen sollen die Beiträge alle zwei Jahre angepasst werden. und die KEF (Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten) prüft weiterhin in regelmäßigen Abständen, ob die Anstalten bedarfsgerecht finanziert sind – die Länderparlamente sollen weiterhin eingebunden bleiben.

2016 habe die KEF darauf hingewiesen, dass der Rundfunkbeitrag ab 2021 auf 19,40 Euro steigen müsse, wenn die Strukturen der öffentlich-rechtlichen Sender ARD, ZDF und Deutschlandradio wie bisher erhalten blieben. Für eine Änderung des Modells müssen die Länderchefs zustimmen. Zudem muss der Rundfunkstaatsvertrag geändert und von den Länderparlamenten ratifiziert werden.

ZDF-Intendant Thomas Bellut bemängelt den aktuellen Beitrag von 17,50 Euro. Dieser decke die Kosten nicht und aktuell setze das ZDF seine Rücklagen ein, die nach der Umstellung auf den Rundfunkbeitrag entstanden waren. Nach den Berechnungen des ZDF müsste der Beitrag bereits bei 18,35 Euro liegen. Alles darunter wäre eine Kürzung, die nur durch große Einsparungen im Programm erbracht werden könnten, so Bellut.