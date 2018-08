Sarrazin und sein neues Buch: Die Ausreden des Alt-Verlages

(No Ratings Yet)

Diese 10 Dinge müssen Sie noch heute beachten! Der nächste Krisenfall steht bereits bevor! Diese 10 Dinge müssen Sie jetzt bei sich zu Hause bunkern, um nicht mit dem Land unterzugehen. Nur mit unserem Buch sind Sie auf den kommenden Krisenfall vorbereitet. Sie erhalten zusätzlich KOSTENLOS den Newsletter „WATERGATE.TV-Geheimakten“ dazu. Buch einzeln | Hinweis zum Datenschutz | Herausgeber

Thilo Sarrazin wird sein neues Buch bald – endlich – herausgeben, meinen seine Fans. Denn der Meister hat einen Verlag gefunden, der Anfang September liefert: Der Finanzbuch Verlag. Nun hat der Verlag, der bislang als Sarrazin-Verlag galt, sich in einem Interview zu Wort gemeldet. Konkret: Thomas Rathnow, der der Geschäftsführung von „Random House“ angehört, hat sich der „Zeit“ gegenüber zum Sarrazin-Buch geäußert. Seine Meinung lässt tief blicken.

Ein schwaches Buch

Er geht davon aus, das Buch sei argumentativ schwach. So würde Sarrazin dafür eine „religionsdeterministische Perspektive“ einnehmen. Für Menschen, die den Schlausprech der Soziologie nicht nutzen: Die Religion bestimme das ganze Leben, so Sarrazin. Was unter anderem zur Folge hat, dass die Menschen, die sich dem Glauben zuordnen, nicht individuell entwickeln könnten, wenn die Religion alles vorgibt.

Diese Kritik ist jedoch wohl an der falschen Adresse. Genau das meint ein großer Teil der möglichen Leserschaft. Auch ohne die Nutzung einer „religionsdeterministischen Propagadan“, sondern mit Blick auf tägliche Ereignisse in den Innenstädten, in Supermärkten oder in sonstigen Äußerungen. Wer sich dieser Sichtweise nicht anschließen mag, kann Recht haben – aber dass jemand in heutigen Zeiten den Islam für allerlei praktische Verhaltensweisen im Alltag verantwortlich macht, ist weder unverständlich noch unausgewogen. Es ist schlicht der Eindruck, den Menschen haben oder den Sarrazin hier wiedergibt.

Sarrazin wird zudem vorgeworfen, den Islam als „Geißel der Menschheit“ darzustellen. Ja. Ob man dies für richtig oder falsch hält, sei dahingestellt. Aber das Buch würde damit – so dies Gegenstand des Textes ist – auch zeigen, was viele Menschen denken. Die Kritik scheint eher heuchlerisch – schließlich sieht sich der Verlag dem Vorwurf der Zensur ausgesetzt. Genau deshalb, weil die Texte des Buches gegen geltende Verträge nicht gedruckt wurden. Und Argumente dafür haben wir nun nicht vernommen.