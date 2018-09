Schlimme Aussichten für CSU: NIEDRIGSTER Wert aller Zeiten

(No Ratings Yet)

Die neueste Umfrage wird die Debatten in der CSU nicht gerade reduzieren. Die INSA-Gruppe hat nach einem Bericht der „Welt“ gefragt. Die CSU ist so schlecht wie nie zuvor. Und dies, da die Kanzlerdebatte jetzt erst so richtig Fahrt aufnimmt. Rauscht die CSU in eine große Koalition? Was sind die Optionen?

CSU bei 34 %

Die CSU hat nach dieser Umfrage zur Landtagswahl nur noch 34 % Zustimmung erhalten. Die Landtagswahl findet am 14. Oktober statt, die Ergebnisse von Umfragen werden also zunehmen aussagekräftiger. Die CSU hatte noch 2013 bei der letzten Landtagswahl ein Ergebnis von 47,7 % eingefahren und ist damit derzeit in der Lage, mit der absoluten Mehrheit der Sitze in Bayern zu regieren.

Die „Bild“-Zeitung hatte bereits am Mittwoch über diese Umfrage berichtet, die Zahl war in der politischen Debatte allerdings weitgehend untergegangen. Doch auch das ZDF legte nun nach. Laut „Politbarometer“ ist der Wert der CSU auf 35 % gesunken. Dies deutet immer klarer auf ein Ergebnis hin, bei dem die Partei weniger als 40 % an Zustimmung erfahren wird.

Die Grünen wiederum sind derzeit mit 17 % – in der INSA-Umfrage – im Höhenflug. Sie sind damit sogar eindeutig die zweitstärkste Partei in Bayern. Die AfD schafft derzeit eine Zustimmung von immerhin 14 % und hat damit den dritten Platz zementiert. Die SPD schaffte es bei INSA auf nur noch 11 % und verliert damit sogar weiter.

Die „Freien Wähler“, über die kaum noch berichtet wird, haben einen Sprung von zwei Prozentpunkten auf 10 % geschafft. Selbst die Linken kratzen bereits an der 5 %-Hürde und kommen nun auf 4 %.

Die Lage für die CSU ist dramatisch. Derzeit würde auch eine GroKo in Bayern kaum die absolute Mehrheit der Sitze schaffen – oder nur knapp. Schwarz-Grün in Bayern: die möglicherweise letzte Polit-Option für Markus Söder….ein dramatischer Absturz.