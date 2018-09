Schöne neue Welt: 10 Millionen Islame in Frankreich – bei gut 66 Millionen Einwohnern

(No Ratings Yet)

Frankreich wird islamisiert. Diesen Eindruck machen die jüngsten Zahlen, die aus Frankreich bekanntgeworden sind. „JouWatch“ zitiert aus einem Radiointerview in Frankreich. Dort hat der Präsident des Verbandes der Musulime CFCM damit glänzen wollen, dass es in Frankreich jetzt 10 Millionen Menschen islamischen Glaubens gäbe – bzw. sogar noch mehr. Interessant ist an dieser Zahl zweierlei: Sie ist einerseits offenbar sehr hoch, da der Anteil der Islamisch-Gläubigen an der Gesellschaft stets steigt. Zum Anderen hat die Öffentlichkeit bislang angenommen, es würden lediglich 5 Millionen Islam-Gläubige bei unserem Nachbarn leben.

Verdopplung….

Die Zahl der tatsächlich in Frankreich lebenden Islam-Gläubigen ist damit mal eben doppelt so hoch wie gedacht. Sollte der CFCM Recht haben, dann liegt nahe, dass die von vielen befürchtete Islamisierung in Frankreich doch deutlich weiter fortgeschritten ist als gedacht.

In Frankreich wird die Zahl nicht offiziell erhoben und auch nicht zitiert, denn dies gilt als diskriminierend. Insofern können unterschiedlichste Zahlen behauptet werden. Der Führer des CFCM aber, Ahmet Ogras, führt dies auch aus. So habe ihm ein algerischer Führer berichtet, es würden über 6 Millionen Islam-Gläubige in Frankreich wohnen, die dabei algerischer Abstammung seien. Gut 3 Millionen stammten zusätzlich aus Marokko, 800.000 aus der Türkei und noch einmal 800.000 aus Tunesien.

Die Welle der „Islamisierung“ in Frankreich ist also weitaus höher und bedrohlicher, als es die Franzosen wahrhaben wollten. Das Rad wird sich jedoch nicht zurückdrehen lassen. Dies weiß auch die EU-freundliche Macron-Regierung, ebenso wie die sozialistische Regierung in Spanien, die sich bis zu den Neuwahlen im Amt halten wird. In Spanien werden derzeit viel mehr Migranten aufgenommen als mit der vorhergehenden konservativen Regierung.

Es ist festzustellen, dass die „Islamisierung“ mitten in der EU deutlich schneller vorangeht als die meisten Menschen es für möglich hielten.