Selbstbedienung in der EU: Parlamentarier Elmar Brok kassiert auch noch Besucher ab…

Elmar Brok ist Abgeordneter im EU-Parlament. Nicht mehr lange, denn im Mai wird gewählt und die CDU in Nordrhein-Westfalen stellt ihn nicht mehr auf jenen Listenplätzen auf, die er gerne hätte. Dennoch ist er noch einmal in die Schlagzeilen geraten. Er kassierte demnach als EU-Parlamentarier von Besuchergruppen „pro Kopf“ für die Kosten, die durch Unterbringung etc. entstünden, 150 Euro. Und erhielt vom EU-Parlament eben für diesen Zweck noch einmal Geld. Wie es auf „politico“ heißt, bekam er von einer 47 Besucher umfassenden Gruppe aus Paderborn annähernd 6.200 Euro. Das EU-Parlament wies ihm noch einmal 8.760 Euro zu. Ein gutes Geschäft?

Plus für Herrn Brok?

Politico jedenfalls verweist auf eine Bestätigung durch das EU-Parlament, wonach kein „anderer EU-Abgeordneter“ Geld von seinen Besuchern nehmen würde. Zudem wird behauptet, die Besucherkosten lägen pro Kopf bei deutlich weniger als jenen 150 Euro, die der Abgeordnete von der Gruppe nahm. Umgekehrt hat Brok darauf verwiesen, das Geld, das ihm das EU-Parlament gibt oder – hier – gab, würde die Kosten nicht decken.

Nehmen wir den Fall der Paderborner Gruppe. In Summe hatte Elmar Brok annähernd 15.000 Euro. Seine Ausgaben, so die Behauptung, würden sich für die 47 Menschen umfassende Gruppe auf 8.600 Euro summiert haben. Damit aber hat Brok ein Plus von kräftigen gut 6.000 Euro vereinnahmt. Also so ziemlich genau die Summe, die er den Besuchern in Rechnung stellte: 6.150 Euro. Das klingt, wie hier schon behauptet, nach einem guten Geschäft. Am Ende wird Herr Brok der Öffentlichkeit nachweisen müssen, dass seine fast 15.000 Euro umfassende Kasse für 47 Menschen kein Geschäft für ihn dargestellt haben sollen. Immerhin sind dies – grob berechnet – durch die Gebühren der Besucher selbst und die EU-Parlaments-Zuweisungen 300 Euro. Viel Geld.