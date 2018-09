Sicherheitswarnung bei uns in Deutschland: Giftgasanschlag?

(No Ratings Yet)

Vor kurzem warnte das „Bundesamt für Katastrophenschutz“ in Deutschland erneut davor, dass dieses Land nicht hinreichend dafür vorbereitet sei, Chemie- oder Kriegswaffeneinsätze zu überstehen. Terroranschläge, bei denen Giftstoffe eingesetzt werden, seien gleichfalls in Deutschland bislang nicht hinreichend vorbereitet. Der Präsident des BBK, des „Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“ meinte daher, es müssten dringend Maßnahmen für den gesundheitlichen Bevölkerungsschutz getroffen werden.

Giftanschlag möglich

Dabei sei es durchaus möglich, dass es zu Giftanschlägen komme. In Köln war unlängst Rizin gefunden worden. Dies ist einer der gefährlichsten Bio-Kampfstoffe überhaupt und noch dazu vergleichsweise einfach zu produzieren. Da das Rizin in einer Privatwohnung gefunden worden ist, liegt es nahe, dass ein Giftanschlag geplant worden ist. Die Bundesanwaltschaft bewertete den Fund zumindest so, dass der verdächtige Tunesier eine biologische Bombe haben bauen wollen, um diese an einem Ort mit höchster Belebung einzusetzen.

Der BBK wiederum meint, weder Rettungskräfte noch Krankenhäuser seien auf solche Ereignisse vorbereitet. Zudem erinnerte er daran, dass die Anschläge im Herbst 2015 in Paris Kalaschnikows durchgeführt worden waren. Die seien Kriegsgewehre und würden ganz andere, nicht vergleichbare Folgen mit sich bringen als Pistolen. Auch darauf seien weder Hilfskräfte noch Krankenhäuser vorbereitet, meinte der BBK-Präsident.

Überraschend ist allerdings der Zeitpunkt, zu dem der BKK-Präsident seine Warnung äußert. Es stellt sich die Frage, ob dies lediglich Zufall sei oder ob etwa Deutschland mit einem Anschlag rechnet – oder ob vielleicht sogar Panik geschürt werden soll, um a) von Missständen abzulenken oder b) einer Aufrüstung des Staates bzw. der EU Vorschub zu leisten. Auf jeden Fall ist die Warnung unter allen Gesichtspunkten alarmierend. Die großen Medien jedoch haben kurz darüber berichtet, um dann wieder zur Tagesordnung überzugehen. Wir bleiben dran.