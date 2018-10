Sigmar Gabriel rechnet mit Ende von Merkels Kanzlerschaft

(No Ratings Yet)

Er ehemalige Parteivorsitzende der SPD, Sigmar Gabriel, glaubt, dass Merkel auch bald als Kanzlerin zurücktreten werde. Gabriel wurde vor einem halben Jahr aus seinem Amt als Außenminister der Großen Koalition gemobbt. Schulz hatte Ambitionen auf den Außenministerposten und Nahles hatte nicht mehr vor, ihn ins Kabinett zu berufen.

Gabriel erwartet, dass Merkel nach ihrer Ankündigung, nicht mehr als CDU-Parteivorsitzende kandidieren zu wollen, auch bald als Kanzlerin abtritt. Gabriel glaubt, dass Merkel den Weg für die Jamaika-Koalition (Union, FDP, Grüne) freimachen will. Dies dürfte spätestens nach den Europawahlen im Mai 2019 geschehen, so Gabriel. Merkel wisse, „was sie der CDU schulde“.

Gabriel ruft gleichzeitig seine Parteigenossen zum Neubeginn auf und warnt davor, vorzeitig aus der GroKo auszusteigen. Alles Reden um Rente, Mieten, Pflege, Arbeit, Vollzeit, Schulen und Kitas innerhalb der Bundesregierung habe zu nichts geführt. Jetzt sei es für die SPD Zeit für einen „sozialdemokratisch geprägten radikalen Realismus“. Die SPD müsse ihre Parteiarbeit grundlegend neu strukturieren.

Gabriel warnte seine Parteigenossen davor, nach den jüngsten Wahlergebnissen überstürzt zu handeln. Wenn die SPD jetzt aufgebe, verliere sie noch mehr Respekt. Das würde das Land in eine Regierungskrise stürzen und der SPD nicht guttun, so Gabriel. Die SPD müsse jetzt „Gutes“ in der Bundesregierung für Deutschland erschaffen. Dann gebe es keinen Grund mehr, die Koalition zu verlassen. Sollte die Union jedoch zu stark blockieren, müsse die SPD aus inhaltlichen Gründen ausscheiden und nicht aus Angst vor Umfrageergebnissen.

SPD Mitglieder sollten nicht dazu da sein, über den Verbleib in der großen Koalition zu entscheiden. Mitgliederentscheide seien dazu da, über Strategien und Pläne der Parteiführung zu abzustimmen. Die Parteiführung dürfe die Verantwortung nicht auf die Mitglieder abschieben, wenn man selbst keinen Plan habe.