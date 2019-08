SPD am Ende: Brandenburg dürfte den letzten Rest geben….

(No Ratings Yet)

Die jüngsten Umfrageergebnisse für die SPD zeigen, dass die Partei auf dem Weg nach unten ist. Die AfD ist nach der jüngsten Umfrage von „Forsa“ die stärkste Kraft. Die SPD hatte bei der vergangenen Landtagswahl 31,9 %. In knapp einem Monat wird neu gewählt. Die SPD könnte mit nur noch 17 % nicht nur unglaubliche Anteile verlieren, sondern auch die Regierung einbüßen. Dies wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg in die halbe Bedeutungslosigkeit.

Regierung wird abgewählt – oder?

In Brandenburg regiert derzeit eine rot-rote Regierung. Die SPD hat dabei zusammen mit der Linkspartei nach dieser Umfrage nur noch einen Stimmenanteil von insgesamt 31 %. Viel zu wenig, um damit ansatzweise Chancen auf eine Fortsetzung dieser Koalition zu haben. Die Grünen könnten helfen – die kommen auf 16 %. Doch zusammen sind dies allenfalls 47 %, sodass zumindest hinsichtlich des Stimmenanteils auch diese denkbare Koalition keine Mehrheit bekäme. Die Aufteilung der Sitze allerdings könnte noch eine rot-rot-grüne Regierung hervorbringen.

Auf der anderen Seite steht die AfD, die an erster Stelle liegt. 21 % erhält sie auf Basis dieser Umfrage. Die CDU käme aktuell wohl auf 18 % und wäre damit die zweite Kraft im Lande. Die FDP zittert um den Einzug in den Landtag. Sie erhält in dieser Umfrage einen Anteil in Höhe von 5 %. Möglicherweise wird die Partei den Einzug schaffen. Aber selbst die sogenannte Deutschland-Koalition von SPD, Union und FDP käme dann nur auf 40 %.

Mit anderen Worten: Es ist keine Regierungskoalition denkbar, bei der die SPD sicher an der Macht bleiben würde. Da sie auch im Bund keine nennenswerte Chance mehr hat, verliert sie nach und nach alle bedeutenden Einflussmöglichkeiten. Bis dato ist zudem die Kandidatenliste für den Vorsitz überschaubar und enthält Vorschläge, die eher auf B-Kandidaturen hinweisen. Insofern steht die SPD auch nach dem Nahles-Rücktritt vor dem Abgrund. Über die Wahlen und die Folgen für Angela Merkel berichten wir hier.