SPD und CDU stürzen in Hessen weiter ab

Obwohl die CDU in Hessen immer weiter in den Umfragen abstürzt, will der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier Angela Merkel als Wahlkampfunterstützung einspannen. Ob ihm das mehr hilft als schadet, dürfte zweifelhaft sein. Die Hessen-CDU liegt in Umfragen bereits unter 30 Prozent, wie die Bundes-CDU. Auch die Hessen-SPD verliert in Umfragen immer mehr. Der sozialdemokratische Herausforderer von Ministerpräsident Bouffier ist Thorsten Schäfer-Gümbel, der ihm den Posten streitig machen will. Doch auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles dürfte beim Wahlkampf in Hessen mehr kaputtmachen, als helfen.

Auch wenn Bouffier immer wieder betont, dass die Hessen-Wahl nichts mit der Regierung in Berlin oder gar mit Angela Merkel zu tun habe, sehen dies doch viele Wähler anders. Seine Botschaft kommt bei vielen nicht an bzw. will nicht angenommen werden. Denn Landtagswahlen gelten schon seit jeher auch immer als Stimmungsbarometer für die Regierung in Berlin. Dennoch will der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier bei der Hessenwahl am kommenden Sonntag auf die Karte Merkel setzen. Wie der „Spiegel“ berichtet, wird die Kanzlerin diese Woche vor der Wahl noch vier Mal bei Großveranstaltungen an der Seite von Bouffier auftreten.

Bouffier ist Merkel-treu und würde er sich jetzt von ihr distanzieren, könnte ihn dies unglaubwürdig erscheinen lassen. Die Parteikollegin Julia Klöckner tat genau dies bei der Landtagswahl 2016 in Rheinland-Pfalz. Sie distanzierte sich von Merkel und verlor die Wahl. Dies befürchtet Bouffier jetzt anscheinend auch und tritt mit der Kanzlerin auf. Doch die Zeiten haben sich seit 2016 verändert. Die Kanzlerin hat in ihrer Beliebtheit so gut wie alle Punkte verloren. Dieses Mal könnte sich Merkels Unterstützung für Bouffier als Bumerang herausstellen. Und diejenigen, die der Merkel-Regierung durch die Hessen-Wahl einen Denkzettel verpassen wollen, werden dies ohnehin tun.