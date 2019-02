SPD: Wird gegen Andrea Nahles geputscht?

(No Ratings Yet)

Die Stimmung in der SPD kippt. Andrea Nahles könnte nach Berichten in Medien jetzt sogar aus dem Amt geputscht werden. So weit ist es nach Meinung von Beobachtern noch nicht. Dennoch ist die Stimmung am Boden, wie auch der „Focus“ in einem Bericht über ein Treffen mit Sigmar Gabriel, dem früheren Parteivorsitzenden, berichtet.

Saal „rappelvoll“

Bei diesem Bericht geht es um eine Diskussion mit Sigmar Gabriel in München. Die Stimmung scheint gut, denn „SPD-Veranstaltungen in München sind ja normalerweise nicht besonders gut besucht. Aber heute… (…) ist der Saal rappelvoll“, heißt es.

Die SPD ist gerade in Bayern bei den jüngsten Landtagswahlen abgestürzt und kam auf nur noch 9,7 % statt der vorher erreichten 20,6 % Anteil. Nach den neuen Umfragen im Land kommt die SPD sogar – zeitweise – nur noch auf 6 %. Eine Partei verschwindet von der bayrischen Landkarte, unken Beobachter. Auch bei den Europawahlen im Mai solle es einen Einbruch geben.

Sigmar Gabriel ist als Gesprächspartner dementsprechend herzlich willkommen. Die SPD wolle putschen, heißt es in den Gerüchten der vergangenen Tage. Und zwar gegen die Parteichefin, gegen Andrea Nahles. Olaf Scholz und Andrea Nahles sollen es gewesen sein, die Sigmar Gabriel entmachtet hatten. Der war vormals nicht nur Parteivorsitzender, sondern auch Außenminister und Vizekanzler. Auch Gerhard Schröder verlangte bereits das Comeback von und für Gabriel. Es würde nur an ihm selbst liegen, zuzugreifen, heißt es faktisch.

Florian Post, Bundestagsabgeordneter der SPD aus München, schlägt in dieselbe Kerbe. Er behauptet: „Die Leute sagen es mir reihenweise: So kann es mit uns und Andrea Nahles nicht weitergehen.“ „Ein stures Weiter so (…, wäre) ‚Mit Hurra in den Untergang'“. Dementsprechend laut war auch der Beifall bei der Veranstaltung in München. Bemerkenswert daran ist jedoch nicht der Beifall, sondern das Medienecho. Sigmar Gabriel könnte ins Amt getragen werden. Seine Veranstaltungen ziehen offenbar an. Andere bleiben regelmäßig bei der SPD jetzt weitgehend leer.