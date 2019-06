Steinmeier eröffnet Ausstellung zu Verschwörungstheorien

(No Ratings Yet)

Unser Bundespräsident hat anscheinend nichts Besseres zu tun, als eine Ausstellung über Verschwörungstheorien zu eröffnen. Bereits Mitte Mai rief der Bundespräsident in den Medien zum Kampf gegen Verschwörungstheorien und Lügen auf. Diese seien die „großen Herausforderungen liberaler Demokratien“. Viele Menschen würden daran glauben, dass sich Verschwörer zusammentun, um „dunkle Komplotte zu schmieden“, so Steinmeier.

Der Kampf gegen Desinformation und politische Verschwörungstheorien gehe alle an und müsse „in Familien, Schulen, Büros und Betrieben ebenso ausgetragen werden (…) wie in Zeitungsredaktionen, sozialen Netzwerken und Parlamenten“, so Steinmeier. Die Einstellung vieler Menschen, dass „sich reale oder irreale Verschwörer im Geheimen zusammentun, um dunkle, meist verbrecherische Komplotte zu schmieden“, untergrabe das Prinzip der Demokratie, so Steinmeier weiter. Denn wer daran glaube, dass „dunkle Mächte hinter politischen Entscheidungen stehen, der kann nicht daran glauben, dass er Einfluss auf die demokratische Willensbildung nehmen kann, der kann kein Vertrauen in die Demokratie und ihre Institutionen haben“, so Steinmeier.

„Populisten in vielen Ländern verbreiten nicht nur sogenannte alternative Wahrheiten, sondern offensichtliche Lügen und Verschwörungstheorien.“, so Steinmeier weiter. Eine besonders gefährliche Behauptung sei die vom „angeblichen großen Austausch der Bevölkerung“. Nationalisten würden die Theorie verbreiten, „dass sich die sogenannten Eliten und die Medien gegen das Volk verschwören“.

Steinmeier eröffnete persönlich die Ausstellung über Verschwörungstheorien im Kloster Dalheim. Der Bundespräsident ist zudem Schirmherr dieser Ausstellung, die sich mit Verschwörungstheorien aus neun Jahrhunderten befasst, angefangen beim „sagenumwobenen Templerorden über die Anschläge vom 11. September bis hin zu Kondensstreifen am Himmel, mit denen die Bevölkerung vergiftet werden solle“. Die Ausstellung solle darüber informieren, wie Verschwörungstheorien seit Jahrhunderten funktionieren sowie über Theorien aufklären, die noch heute verbreitet seien.