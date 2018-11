Steuer- und Benzinwahnsinn: CO2-Steuer soll Benzin noch teurer machen

(No Ratings Yet)

Die Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat Deutschland in Aufregung versetzt. Sie möchte, dass wir eine neue CO-2-Steuer zahlen. Das wird teuer. Denn dieses Geld müssten Sie quasi direkt an der Tankstelle bezahlen und damit die Abgaben auf Öl weiter steigern. Ein Unding, so Kritiker, auch wenn dann der Strompreis gesenkt werden sollte. Wir zahlen ohnehin einen hohen Anteil am Ölpreis bzw. am Preis für das getankte Benzin an den Tankstellen. Viele von uns tanken zum Beispiel „Super“.

Super = Superteuer

Der Liter kostet heute in etwa 1,50 Euro. Davon zahlen Sie nach aktuellen Berechnungen an Mineralölsteuer schon 65 Cent. Die Mehrwertsteuer auf den Preis beläuft sich auf annähernd 25 Cent. Das sind also schon fast 90 Cent, die nur an den Staat gehen. Darüberhinaus kostet die „Beschaffung“ fast 50 Cent. Das sieht zum Beispiel der Verkäufer in Raffinerien.

Schließlich kosten auch Transport und Vertrieb erheblich: Etwa 16 Cent. Aber es wird sichtbar, wer richtig kassiert: Der Staat. Das Prinzip ist beim Diesel ähnlich. Wenn Diesel 1,35 Euro je Liter kostet, dann ist die Beschaffung sogar noch etwas teurer. Die Mineralölsteuer schlägt aber immer noch mit fast 50 Cent zu Buche. Die Mehrwertsteuer verschlingt pro Liter ungefähr 21 Cent und der Vertrieb, der Transport und andere Aufgaben in diesem Zusammenhang kommen dann noch einmal mit 17 Cent oben drauf.

Die Ungeduld und die Wut der Bürger an der Tankstelle aber sind offenbar noch nicht groß genug. Wenn die Politik etwas gegen den individualisierten Verkehr unternehmen wollte, müsste sie die Alternativen verbessern, etwa den Bahnverkehr in der Fläche. Sie müsste die Infrastruktur aufpäppeln, also die Internet-Unternehmen regional fördern. Die Politik dürfte zudem fast sicher schon überfordert sein, die Bahn überhaupt rentabel mit neuen Bahnhöfen zu versorgen. Siehe Stuttgart 21. Traurig, dass offenbar der Bürger weiter geschröpft werden soll.