Steuerbelastung in Deutschland erreicht Rekordhoch

Im vergangenen Jahr ist die Steuerbelastung für Deutsche Bundesbürger weiter gestiegen. Die Steuerquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 22,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, berichtet die Rheinische Post. Der Bericht geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

Zu Beginn von Merkels Kanzlerschaft 2005 lag die Quote noch bei 19,6 Prozent, wie aus dem Papier hervorgeht. Im Wahlprogramm der Union wurde noch damit geworben, dass die Steuerquote nicht steige. Die Anfrage der FDP-Fraktion zeigt, dass die Steuerquote wieder gestiegen ist, entgegen der Wahlversprechen der Union.

Hauptgrund für den Anstieg der Steuerquote ist die Kalte Progression, welche zu einer Zunahme der Steuerlast bei steigenden Löhnen und Gehältern führt. Zwar blieb der Einkommenssteuertarif unverändert, doch mit steigenden Löhnen und Gehältern nimmt die Steuerbelastung von Jahr zu Jahr zu. Der Staat verbucht deshalb jedes Jahr steigende Einnahmen, weil die Tarife nicht jedes Jahr an die Inflationsrate angepasst werden.

In der Antwort der Bundesregierung hieß es weiter, dass „für diese Legislaturperiode die Bundesregierung das Ziel verfolge, die Steuerbelastung der Bürgerinnen und Bürger nicht zu erhöhen“. Konkrete Ziele zur Begrenzung der Steuerquote hat die Bundesregierung allerdings nicht genannt. Eine Senkung der Steuerquote stehe nicht auf der Agenda, so die Aussage der Bundesregierung.

Die FDP kritisiert: „Wahlversprechen der CDU und deren reale Umsetzung sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Im Wahlprogramm der Union wird prominent damit geworben, dass die Steuerquote nicht steigt. Unsere Anfrage zeigt jedoch, dass die Steuerquote schon wieder gestiegen ist.“

Nur in Belgien ist die Steuer- und Abgabenlast laut OECD-Statistik höher als in Deutschland. Nach den Belgiern zahlen die Deutschen die meisten Steuern in der Europäischen Union.