Totgeschwiegen: Nahles am 27. Mai weg?

(No Ratings Yet)

Die SPD steht vor dem Abgrund. Die Zahlen in den Umfragen werden immer schlechter bzw. halten sich auf schlechtestem Niveau. Die SPD hat kaum Chancen, bei der EU-Wahl vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Allerdings wird Ende Mai nicht nur in der EU gewählt, sondern auch in Bremen. Die Landtagswahlen könnten nach Meinung von Beobachtern das endgültige Aus für Andrea Nahles bringen.

SPD: Aus nach 70 Jahren?

Seit 70 Jahren regiert die SPD im Bundesland Bremen. Eine große Koalition hat sie schon mal überstehen müssen. Weitere unangenehme Prüfungen mussten die Sozialdemokraten auf der „Insel der Glückseligkeit“ noch nicht über sich ergehen lassen. Derzeit regieren die Sozialdemokraten zusammen mit den Grünen.

Nun allerdings steht es in den Umfragen Spitz auf Knopf. Die SPD hat derzeit sogar teils nur noch Platz 2 inne: 24 %. Die Union hat demnach 25 %. Das wäre das mit Abstand schlechteste Ergebnis, das diese Partei in den vergangenen Jahren erzielt hat. Und es wäre der Verlust der Regierungsspitze. Denn die aktuelle Regierung insgesamt würde abgewählt.

Konkret hat „INSA“ nach Angaben der „Welt“ zudem ermittelt, dass die beiden Parteien immerhin Gleihcstand für sich verbuchen könnten. Die Grünen aber kommen nur auf 19 %. 44 % in Summe wären zu wenig für die Partei. Die Union kann derzeit auch keinen Regierungspartner außer den Sozialdemokraten stellen. Die Ergebnisse für die FDP fallen mit 7 % zu gering aus. Nur: Wenn die SPD nicht die Mehrheit stellte, würde sie das Bürgermeisteramt verlieren.

Frau Nahles würde fast unvermittelt mit Rücktrittsforderungen konfrontiert. Zusammen mit einer Pleite in der EU-Wahl würde die SPD am Ende sein. Nur noch die GroKo im Bund funktioniert in dem Sinne, dass beide Parteien aneinander klammern. Die „Seele der Partei“, so die „Welt“, könnte verletzt sein. Der Tag des Abschieds naht. Und dies noch vor den Landtagswahlen, die im Osten im Herbst anstehen.

Auch Angela Merkel steht schon vor dem Aus. Das Szenario ist fast schon mit Händen greifbar: Lesen Sie hier weiter – https://www.digistore24.com/product/248615/?ds24tr=CAP_Neopresse_shop