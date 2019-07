Umfrage: Polizei kann Bürger nicht schützen

(No Ratings Yet)

Eine aktuelle Umfrage der „BILD“-Zeitung zum Thema „Sicherheit und Polizei“ (Insa Umfrage vom 12. Bis 15. Juli 2019) hat ergeben, dass jeder Zweite nicht mehr daran glaubt, dass die Polizei die Bürger effektiv beschützen könne. Demnach fühlen sich 57 Prozent zwar „generell sicher“, aber das Vertrauen der Befragte in die Fähigkeit des Staates, sie vor Verbrechen zu schützen, ist gering.

Das fehlende Vertrauen belegen zwei Zahlen: 44 Prozent der Deutschen sagen, dass der Staat „die Sicherheit der Bürger nicht mehr ausreichend gewährleisten kann“. 46 Prozent, also fast jeder Zweite, sind der Meinung, dass die „Polizei die Bevölkerung nicht effektiv beschützen kann“. Insa-Chef Binkert deutet die Umfrage-Ergebnisse so: „Das abstrakte Sicherheitsgefühl sei relativ hoch. Wenn es aber konkreter werde, die Bürger vor die Tür gehen oder mit der U-Bahn fahren, haben sie Angst, dass ihnen die Polizei in einer Gefahrensituation nicht helfen kann.“

32 Prozent der Befragten glauben, dass die Polizei sie vor „Gewaltkriminalität und Raub“ beschützen kann. 25 Prozent glauben, dass sie vor „Terroranschlägen“ beschützt werden können, vor „Wohnungseinbrüchen“ (24 Prozent), „sexuellen Übergriffen“ (20 Prozent), „Verkehrsunfällen“ (18 Prozent) sowie „Online-Betrug und Datendiebstahl“ (13 Prozent).

Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Umfrage zum Anlass nehmen, die Polizeipräsenz zu erhöhen: „Wenn wir den Bürgern glaubwürdig das Gefühl einer sicheren Heimat vermitteln wollen, muss das auch durch Polizisten auf der Straße sichtbar sein. Die Bevölkerung soll spüren, dass der Staat und die Polizei da sind, wenn sie gebraucht werden.“ Bis 2025 will Seehofer 24.000 neue Bundespolizei-Stellen schaffen.

Frei nach dem Motto: „Schaffe ein Problem und liefere dem Bürger die Lösung dafür“, hat die Bundesregierung durch ihre Migrationspolitik in Deutschland eine Situation geschaffen, in der sich jeder zweite Bürger nicht mehr sicher fühlt. Angesichts der sprunghaft angestiegenen Gewaltverbrechen, Übergriffe und Bedrohungen ist das wenig verwunderlich. Die Ursache des von der Bundesregierung geschaffenen Problems wird durch eine Erhöhung der Polizeipräsenz jedoch nicht beseitigt.