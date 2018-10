UMFRAGEN: Tiefer geht für CDU und SPD immer – Rekord…

(No Ratings Yet)

In den Umfragen purzeln die Rekorde der Parteien nach unten. Nach aktueller Umfrage für den „Deutschlandtrend“ hat die Union den tiefsten Stand aller Zeiten noch einmal nach unten geschoben. Die Partei kommt inzwischen auf lediglich 25 % und hat die 30 %-Marke schon fast aus dem Blick verloren. Die SPD kommt dabei auf 14 %. Das ist rechnerisch mehr als 6 Prozentpunkte schlechter als die tatsächliche Bundestagswahl vor einem Jahr erbrachte. Und die war historisch schlecht.

SPD und Union: Keine GroKo mehr

Der Taschenrechner zeigt, dass die GroKo weit entfernt von einer neuen „Mehrheit“ wäre, die in früheren Jahren selbstverständlich war. Die beiden Parteien kämen auf nur noch 39 %. Statistiker weisen darauf hin, dass solche Umfragen nicht immer die tatsächlichen Wahlergebnisse anzeigen würden. Es kann am Ende noch für einige Prozentpunkte nach oben gehen.

Nur ist die Tendenz inzwischen deutlich: Der freie Fall hat begonnen. Die Parteien sind quasi am Boden angelangt und dürften schon rechnerisch den Bodensatz auflesen, also die absoluten Stammwähler haben und ansonsten kaum noch jemanden ansprechen.

Die Grünen kommen hingegen der neuesten Umfrage nach auf 19 %. Schwindelerregend, denn die Grünen sind weit jenseits ihrer bisherigen Klientel. Die Partei könnte rechnerisch zusammen mit der Union fast schon auf eine Mehrheit der Sitze im Parlament hoffen. Die AfD weist einen Wert von 16 % auf. Die Linke kommt auf 9 %, die FDP auf 11 % und ist ebenfalls stark im Rennen.

Die Politik in Deutschland wird mit hoher Sicherheit noch nie erlebte Zeiten einläuten. Eine Erholung scheint auf diesem Niveau nicht mehr in Sicht – mit dem aktuellen Personal. Der „Fisch stinkt vom Kopf her“. Tatsächlich ist die Umfrage Beleg für das Merkel-Problem in Deutschland, so Beobachter. Das Vertrauen ist weg.