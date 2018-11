UN: Hartz IV menschenunwürdig – Verstößt Deutschland gegen Sozialpakt?

(No Ratings Yet)

Der UN-Sozialpakt wurde 1966 beschlossen. Die Bundesrepublik hat das Menschenrechtsabkommen im Jahr 1973 unterzeichnet. Ein Ausschuss prüft regelmäßig, ob die Vorgaben, wie etwa die Einhaltung der darin enthaltenen Menschenrechte, z. B. das Recht auf soziale Sicherheit, erfolgt ist. In ihrem aktuellen Abschlussbericht finden die Vereinten Nationen deutlich kritische Worte gegenüber des deutschen Hartz-IV Systems. Darin empfiehlt der Ausschuss eine Erhöhung der Grundsicherung durch eine Verbesserung der Berechnungsmethode.

Die UN fordern zudem eine Überprüfung der Sanktionspraxis in den Jobcentern. Ebenso müssten auch die Mietsätze erhöht werden, um den gestiegenen Preisen auf dem Wohnungsmarkt gerecht zu werden. Arme Haushalte sollen vor Stromsperrungen geschützt werden. Fünf Euro am Tag für Ernährung, ein Euro täglich für die Mobilität und in Euro pro Monat für Bildung – die deutschen Hartz-IV-Sätze decken den grundlegenden Bedarf von Menschen nicht ab. „Hartz-IV erlaubt keinen angemessenen Lebensstandard“, heißt es in dem Bericht.

Das bayerische Bündnis „Rechte statt Reste“ hatte während einer UN-Sitzung in Genf bereits gefordert, das Existenzminimum neu zu berechnen. Dieser Schritt hätte auch Auswirkungen auf die Hartz-IV-Leistungen, die aus Sicht der Diakonie Bayern und anderer kirchlicher Verbände viel zu niedrig sind. Durch unsachgemäße Abzüge bestimmter Konsumgüter wird der Hartz-IV-Regelsatz für einen alleinstehenden Erwachsenen nochmal um 147 Euro reduziert.

Zusätzlich zum Existenzminimum sei auch die Ernährungs- und Energiearmut Thema in Deutschland, so das Bündnis. 1,5 Millionen Menschen seien auf Tafeln angewiesen. 9 Prozent könnten sich kein frisches Obst und Gemüse leisten und 30 Prozent hätten nicht einmal jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit auf dem Tisch. 91 Prozent der Hartz-IV-Empfänger leben in energiearmen Haushalten. Allein in 2016 wurde schon 328.000 Kunden der Strom gesperrt. Auch angesichts der steigenden Strompreise sei der Regelsatz viel zu niedrig.

Daher die Forderung des Bündnisses: Die Bundesregierung muss die Vorgaben der UN unmittelbar umsetzen. Die Hartz-IV-Sätze müssen mindestens um ein Viertel erhöht werden.