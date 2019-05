Und schon wieder: Good bye SPD – Umfrage erneut mies

(No Ratings Yet)

Die SPD hat in der jüngsten Umfrage von Emnid, publiziert und produziert für die „Bild am Sonntag“, einen weiteren Rückschlag erlitten. Die Sozialdemokratie kommt demnach lediglich auf 16 %. Dies ist erneut ein Punkt weniger als in der Woche zuvor und belegt, in welch schwieriger Situation die SPD sich befindet.

Union gewinnt – aber schwach

Geht es nach den Umfragewerten, würden sich die Unionsparteien von der CDU und der CSU auf die Schulter klopfen können. Sie landen zusammen bei 29 % aller Stimmanteile und legen damit um 1 Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zu. Nur hat die herrschende GroKo damit unter dem Strich kein überzeugendes Gesamtergebnis, das sie vorzeigen könne.

Die GroKo würde nach dieser Umfrage insgesamt 45 % der Stimmen auf sich vereinen können. Damit würde sie nicht nur die Mehrheit der Stimmen verfehlen, sondern auch die Mehrheit der Mandate im Deutschen Bundestag. Mit anderen Worten: Die GroKo wäre abgewählt.

Die Grünen haben in der Umfrage erneut 19 % der Stimmen bekommen und könnten möglicherweise zusammen mit der Union bei 48 % aller Stimmen theoretisch auf eine Mehrheit der Mandate hoffen. Die AfD hat, unbeeindruckt vom Spendenskandal, erneut 13 % der Stimmen in der Umfrage erhalten. Die FDP sowie die Partei der „Linken“ kommen auf einen Anteil in Höhe von 9 %.

Das schlechte SPD-Ergebnis bestätigt die Umfragen des Politbarometers vom Freitag. Dort hatte die SPD gleichfalls einen Stimmenanteil von 16 % auf sich vereinigen können. Viel zu wenig, um beispielsweise in Deutschland Neuwahl ansetzen oder verlangen zu können. Die Union hatte bei jener Umfrage noch 30 % erhalten. Die SPD erhielt anderen Umfragen zufolge mit Blick auf die EU-Wahl einen Stimmenanteil von 15 %. Auf welcher Ebene auch immer die Betrachtung vonstatten geht: Die SPD scheint zu verlieren. Am Ende dürfte es die Vorsitzende Andrea Nahles erwischen.