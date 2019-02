UNFASSBAR: Angela Merkel verrät sich selbst – Deutschland nur wg. USA im Krieg…

(No Ratings Yet)

Kürzlich offenbarte Angela Merkel, dass und wie Deutschland in Afghanistan in den Krieg gezogen ist. Nur wegen der Verbindung zu den USA. Ein bitterer Einblick, denn die Kanzlerin hat damit die Position Deutschlands in der Welt gezeigt. Dies zeigte kürzlich ein Bericht in „Capitol Post“, der hier in Stichworten widergegeben wird.

Es ging nur um die Interessen der USA, hieß es. Offiziell aus den Aussagen der Kanzlerin. Bitter für alle, die eine eigene Identität anstrebten oder sich einbildeten.

Der Bündnisfall trat ein…

Zunächst wurde diese brisante Kanzler-Aussage auf den „Nachdenkseiten“ dokumentiert, fand aber in den deutschen Leitmedien noch keinen hinreichenden Widerhall. Die Kanzlerin hielt eine Rede wegen der Verleihung des „Fulbright-Preises“. Angela Merkel betonte, „Deutschland sei wegen des NATO-Bündnisfalls in Afghanistan gewesen bzw. noch immer da. Es ginge dort darum, die „Interessen der USA zu verteidigen“. Erstaunlich genug. Denn die Interessen der USA sind hier offenbar schon lange nicht mehr diejenigen, deretwegen Deutschland vor vielen Jahren dem Einsatz in Afghanistan zustimmte“, berichtete „Capitol Post“.

Hintergrund sind die Anschläge auf das WTC in New York, das berühmte 9/11 vom 9. September 2001. Die USA begannen in aller Öffentlichkeit unmittelbar mit der Suche nach den Tätern. Unter anderem wurden die Täter in Afghanistan vermutet, wobei die „Suche“ sich über Jahre zog. Dennoch ist Deutschland mit seiner Bundeswehr noch immer in Afghanistan vertreten. Warum? Wessen Interessen vertreten wir fern der Heimat. Der damalige Bundesverteidigungsminister Struck hatte noch in aller Öffentlichkeit darauf verwiesen, Deutschland würde seine Interessen „offensiv“ auch am anderen Ende der Welt verteidigen.

Handelt es sich immer noch um „unsere Interessen“?

Dazu äußerte sich die Kanzlerin ganz offen: „`(…) sind in Afghanistan, um dort auch nach Artikel 5 (NATO) zum ersten Mal die Interessen der Vereinigten Staaten und unsere eigenen mit zu verteidigen. Wir sind in Afrika in Mali und wir wissen, dass wir noch mehr tun müssen.`“