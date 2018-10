UNFASSBAR: Die schlechteste Umfrage aller Zeiten für SPD und CDU

(No Ratings Yet)

Das sind rauhe Zeiten für die Merkel-Regierung in Berlin. Die Noch-Regierung, wie erste Kritiker derzeit verlauten lassen. Denn: Die Bombe des Machtverlustes geht für die GroKo langsam, aber sicher, tatsächlich hoch. Die aktuelle Umfrage von INSA, eine „Sonntagsfrage“ danach, was Sie wählen würden, ist für die Parteien nach Meinung von Beobachtern eine Katastrophe. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei ist der Wert der Union fast noch überraschender als das Ergebnis für die SPD. Zusammen würden es die beiden Parteien noch nicht einmal mehr auf die ohnehin schon niedrigen 45 % bringen, die sie zuletzt in Umfragen vorweisen konnten. Der Machtwechsel rückt rechnerisch näher.

26 % für die Union

Die Union kommt dieser Umfrage nach auf ganze 26 %. Das schlechteste Ergebnis aller Zeiten und inzwischen so fatal, wie es einst die SPD vor etwa 10 Jahren erlebte. Als Krise erlebte, wohlgemerkt. Die Union vereinte vor vielen Jahren 40 % und mehr auf sich. Die SPD kommt dieser Umfrage nach auf 16 %. Das hatte sie zwar schon in der Vorwoche „geschafft“, diese Werte jedoch befinden sich am untersten Ende der Skala, die diese Partei jemals erreichte. Das macht insgesamt für die GroKo 42 % aller Stimmen. Dies würde nicht für eine Mehrheit der Stimmen reichen, inzwischen aber ohne weitere kritische Prüfung auch nicht mehr für eine Mehrheit der Sitze im Parlament.

Die AfD schafft es demnach auf 18,5 %. Das ist auch ein Rekord – allerdings in der Spitze. Die Linken kommen auf 11,5 %, die Grünen demnach auf 14,5 % und die FDP auf 10 %. Die einzige politisch noch denkbare Koalition wäre derzeit das Jamaika-Paket, das noch im Herbst des vergangenen Jahres scheiterte: Union, FDP und Grüne. Die haben zusammen 50,5 %. Peinlich wenig, denn selbst diese größtmögliche Koalition kommt nur noch auf eine knappe Mehrheit.

Wenn gewählt werden würde – wäre Merkel weg.