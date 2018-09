UNFASSBAR: Diese Frucht HEILT KREBS

(No Ratings Yet)

Uns vorliegende Informationen geben an, dass die „Stachelannone“ eventuell den Krebs wirksamer und besser bekämpfen wird als die herkömmliche Chemotherapie. Diese Erkenntnis hat sich immer noch nicht verbreitet, was wiederum der Interessenlage der Pharmaindustrie entsprechen könne. Daher blenden wir zurück.

Entmutigend…

Wir zitieren aus einem Bericht des „National Cancer Institute (NCI)“. Dabei wurde die Feststellung getroffen, dass Graviola etwa erfolgreich darin gewesen ist, einige Krebszellen zu zerstören. Dahinter nun verbirgt sich schlicht die „Stachelannone“. Diese soll angeblich sogar bis zu 10.000 Mal erfolgreicher sein als die bis dato angewandte Chemotherapie sei.

Betroffen sind bestimmte Krebsformen. Hier Leberkrebs oder Brustkrebs. Angesichts der ermutigenden Ergebnisse ist nicht klar, warum sich die Chemiker nicht weiter um dieses Produkt gekümmert haben? Es geht offenbar ums liebe Geld. Tropenfrüchte sind günstig, während die Chemotherapie noch immer als extrem teuer gelten muss. Die Pharmaindustrie kann die Preise fast frei setzen und spielt deshalb bei den Forschungen eine wichtige Rolle: Hier geht es vor allem um Grenzwerte, die oftmals deutlich angehoben werden. Insofern ist in Deutschland und in den USA auch nicht mit Berichten zu rechnen. Chemotherapien sind eine der Haupteinnahmequellen. Leichte Variationen in den Studien sorgen für immer neue „Verfahren“ der Vergiftung. Und die Allgemeinheit zahlt für diese sinnlosen a) Versuche und diese b) Geldverbrennung.

Da die Pharmaindustrie von der Krankenkassenverwaltung „anerkannt“ ist, kann sie letztlich auch die Standards dessen bestimmen, was überhaupt untersucht wird. Dazu zählen sicher nicht jene Produkte, die kostengünstig zu organisieren sind. Die Medien haben kein Interesse daran, darüber zu berichten. Es gibt unter anderem in dem Segment keine Werbekunden. Anders als bei der Pharmaindustrie.

Deshalb noch einmal zusammenfassend der Hinweis: Die „Stachelannone“/Graviola brachte bereits ermutigende Hinweise.