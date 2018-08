Unfassbar: Frühere Ausländerbeauftragte (CDU) -Deutsche dürfen Minderheit sein

Wir leben in Deutschland. Doch wie lange noch? Die frühere Ausländerbeauftragte John von der CDU hat angedeutet, dass wir eines Tages in der Minderheit sein können und uns darüber hinaus noch nicht einmal darüber aufregen sollte. Dies könne wunderbar funktionieren. Sie beschreibt im „Tagesspiegel“ in einer eigenen Kolumne, dass es bei uns nur noch „eine Frage der Zeit“ sei, bis die Menschen mit Migrationshintergrund in der Mehrheit seien. Frankfurt ist da das wohl „leuchtende“ Beispiel.

Fast 52 % mit Migrationshintergrund

Dort ist der Anteil derjenigen, die entweder in Deutschland nicht geboren worden sind bzw. die Eltern mit ausländischen Wurzeln haben, mittlerweile auf 51,2 % gestiegen. Dies sei bald schon in Städten wie Augsburg oder Stuttgart ebenso der Fall bzw. heute schon möglich. Wir hatten bereits darüber berichtet, dass dies im ganzen Land bislang bei 25 % der Menschen zutrifft.

Die Zahl wird noch nicht ganz stimmen, denn die Asylsuchenden sind nach Auskunft der Statistiker in diesem Wert bisher nicht in vollem Umfang erfasst. Doch Deutschland, so John, ist ja nicht allein. In Rotterdam oder in Amsterdam sähe es ähnlich aus. Es würde sich also zeigen, dass die größte Angst der hier lebenden „Ur-Einheimischen“ unbegründet sei – diese befürchteten, sie würden zur unbedeutenden Minderheit werden. Die neue Mehrheit ist nach Johns Meinung gar keine Mehrheit. Denn sie bestünde ja aus vielen kulturell und in anderer Hinsicht unterschiedlichen Gruppen.

Aber dafür könnte vieles anders werden. Und auch besser.

Das gesellschaftliche Experiment also ist eröffnet, meinen wir. Die Gedanken sind in sich sogar nachvollziehbar – bezogen auf die fehlende Mehrheit gegenüber Deutschen. Dennoch ist der Umbruch in diesem Land derart massiv und an vielen Stellen nicht gelungen, dass der Beitrag arg harmlos scheint. Die neue Normalität ist brutaler.