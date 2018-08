Unfassbar: Heiko Maas kündigt OFFEN EU-Feindschaft zu USA an

(No Ratings Yet)

Heiko Maas, der „neue“ Außenminister, wird in den Augen einiger Kritiker wohl richtig gefährlich. Der frühere Justizminister möchte die Freundschaft und das Verhältnis zu den USA neu vermessen. Dies sieht er ausdrücklich nicht nur als wichtige Reaktion auf die Wahl Donald Trumps, sondern langfristig. In einem Atemzug betont er, dass die EU jetzt einen Währungsfonds schaffen müsse, ein unabhängiges Zahlungssystem sowie erhöhte Verteidigungsausgaben. Dabei denkt er als Ziel an eine „Europäische Sicherheits- und Verteidigungsunion“. Übersetzt gesagt: An die Vereinigten Staaten von Europa. Nur offenbar nicht mehr unter Kontrolle der USA, sondern unter eigener Herrschaft.

Maas macht mobil

Er macht regelrecht mobil. Die USA würden nicht mehr der bisherige Partner sein, heißt es in anderen Worten. Dabei gelte es, diese Partnerschaft letztlich zu erneuern und zu bewahren, so in einem Interview mit dem „Handelsblatt“. Ob dies alles falsche Informationen sind oder ob der Mann dies ernst meint, wird aus den Aussagen bislang nicht deutlich.

Denn die USA suchen sicher nicht den Schulterschluss mit einem Europa, das aus sich selbst heraus die Stärke neu definieren möchte. Die USA versuchen offenkundig eher, eine asiatisch- europäische Integration zu torpedieren. Zudem möchten die USA unter Trump das Verhältnis zu Russland stabilisieren. Auch dies offensichtlich im Versuch, die europäische Einigung mit Russland zu verlangsamen und zu verschlechtern.

Dass Heiko Maas Europa in der besagten Form stärken möchte, verwundert allerdings vor dem Hintergrund, dass er auch als Nato-treu gilt. Die USA benötigen die Europäer als Partner in der Nato, innerhalb der die EU auch kontrolliert wird. Steigt Maas mit den Konsorten aus anderen Ländern nun aus, gibt es einen offene Konfrontation. Wir dürfen, nein müssen gespannt sein.