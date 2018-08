UNFASSBAR: Wie die Regierung 32 Milliarden Euro in der Rentenpolitik verschwendet

(No Ratings Yet)

Geht es nach Angela Merkel, lebt sie gerne in Deutschland. Altersarmut, so haben es einige Forscher wissen lassen, gebe es bei uns nicht. Die SPD ist stolz darauf, dass bis zum Jahr 2025 das Rentenniveau nicht sinken wird. Und dass die Beiträge nicht steigen. Also alles gut bei uns in Deutschland. Oder? Nicht, wenn es nach den Zahlen geht, die jetzt vorliegen. Die Altersarmut grassiert – und die GroKo ist vollkommen hilflos.

Vorsicht vor den Rentenplänen

Die Rentenpläne sehen vor, dass die GroKo bis zum Jahr 2025 – dem Jahr, bis zu dem das Rentenniveau garantiert sein soll – insgesamt 32 Milliarden Euro aufwenden wird. Das bedeutet, die symbolische Politik (Rettung des Rentenniveaus ohne eine Systemänderung) wird lediglich bis 2025 halten und dann auch keine Sicherheit darüber hinaus bieten. Bis zum Jahr 2030 müsste nach einem jetzt vorliegenden Bericht ein weiterer Betrag in Höhe von 30 Milliarden Euro aufgewendet werden, um ein Absinken des Niveaus zu vermeiden.

Die Regierung schafft es nicht, ein in sich schlüssiges und haltbares Modell zu erzeugen. Dies ist die traurige Tatsache.

Denn die staatlich finanzierte Rentenerhöhung verbessert die Situation der Betroffenen nicht oder kaum. Formal wird eine höhere Rente (bis zum heutigen Niveau) ausgezahlt. Tatsächlich wird damit die ohnehin vorhandene Lücke bis zur Grundsicherung geschlossen – in vielen Fällen. Dasselbe gilt nach einem Bericht im „Focus“ in Bezug auf die sogenannte „Mütterrente II“. Auch hier wird allenfalls die Grundsicherung erreicht, womit faktisch wenig gewonnen wird.

Das alles kaschiert lediglich, dass die Grundsicherung ausgehebelt wird und das Rentenniveau bis auf die Höhe der Grundsicherung ansteigt. Unter dem Strich bleibt für die Betroffenen die Grundsicherung als Armutsschicksal.

Das wiederum bedeutet, dass das Rentenmodell in Deutschland derzeit schlicht nicht funktioniert. Das Armutsrisiko steigt und steigt. Die Medien wollen es in aller Regel nicht wissen.