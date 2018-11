UNGLAUBLICH: Auch die Krankenkassen machen einen Milliardengewinn – „wieder“

(No Ratings Yet)

Die Krankenkassen in Deutschland leisten immer weniger – nach Meinung zahlreicher Versicherter. Auf der anderen Seite reduzieren sich die Beiträge zumindest nicht, teils sind sie deutlich gestiegen. Nun stellt sich heraus: Die gesetzlichen Krankenkassen haben schon wieder einen unglaublich großen Überschuss erzielt. Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ vom Samstag meldet dies in der Ausgabe für das Wochenende. Die genaue Zahlen: Alle gesetzlichen Kassen zusammen weisen zum Ende von Quartal 3 insgesamt 1,83 Milliarden Euro an Überschuss oder „Gewinn“ aus.

Noch im September betrug der Überschuss bereits erhebliche 1,0 Mrd. Euro über dem Ergebnis zum Ende des Halbjahres. Die Rücklagen der Kassen galten ohnehin schon als sehr gut gefüllt. Nun nehmen sie einen Wert von gut 21 Mrd. Euro ein.

Die AOK hat dabei ein Ergebnis von 920 Millionen Euro Gewinn ausgewiesen. Die sogenannten Ersatzkassen sind mit 534 Millionen Euro Überschuss aus dem Berichtszeitraum gegangen.

Bundesregierung muss handeln….

Die Regierung, so meint die Sprecherin der Ersatzkassen allerdings, müsse handeln. Denn die Kassen untereinander würden einer enormen Verzerrung unterliegen. Diese gründe sich im Finanzausgleich. Der „Risikostrukturausgleich“ müsse nun reformiert werden. Dies fordert auch die AOK und verweist damit indirekt, dass diese Ausgleichskassen noch immer nicht für hinreichend Risikogerechtigkeit zwischen den Kassen sorgen würde.

Dabei fällt derzeit unter den Tisch, dass zahlreiche Kunden der Kassen, wir als Einzahlende und „Versicherte“, diesen Überschuss erst erzeugen. Durch Beiträge, die zudem auch von Arbeitgebern gefordert werden. Die Kassen erzielen ihre Überschüsse auf Kosten der Versicherten. Die Leistungen in Krankenhäusern werden nach ungünstigen Fallpauschalen abgerechnet, die Ärzte haben zu wenig Zeit für die Behandlung ihrer Patienten und die Maschinen-Industrie in den Arztpraxen würde bevorzugt. Dies sind nur einige der Punkte, die Kritiker bei den Kassen beklagen. Beitragssenkungen in größerem Umfang sind ohnehin nicht zu erwarten.