UNGLAUBLICH: CSU mit gigantischer Niederlage – macht einfach weiter….

(No Ratings Yet)

Die Ergebnisse der bayrischen Landtagswahl sind fast ausgezählt – und schon jetzt steht nach Meinung der politischen Beobachter fest, dass die CSU mit den Freien Wählern koalieren wird. Noch ist offen, auch in den kommenden Tagen mit möglichen Protesten wegen nicht zugestellter Briefwahlunterlagen, ob die FDP am Ende den Einzug in den Landtag überhaupt schaffen wird. Sie steht bei 5,0 %. Bei einem Ausscheiden der FDP bzw. der Nichtqualifikation wäre der Vorsprung von CSU/FW im Landtag noch größer. Die Grünen stehen außen vor. Die SPD steht außen vor. Die AfD ohnehin.

Medien „feierten“: CSU siegt trotz Verlusten

Gegenüber der vergangenen Landtagswahl 2013 hat die CSU etwa 10 Prozentpunkte verloren. Einige Direktmandate in der Stadt München gehen an die Grünen. Gegenüber beiden bürgerlich-rechten „Alternativen“ FW und AfD hat die CSU inzwischen mehr als 20 Prozentpunkte verloren. Dennoch sieht sich die Partei als beschädigt, aber doch als „Sieger“. Gegen sie könne nicht regiert werden.

Wahlverliererin ist eindeutig die SPD. Die Partei von Andrea Nahles hat gleich etwa 11 Prozentpunkte verloren, wird einstellig sein (9,6 %) und ist nur noch die Nummer fünf im Land. Dies ist die größte Niederlage der Partei in den Bundesländern des Westens – seit vielen Jahrzehnten. Mehr als 50 % der absoluten Stimmenanteile sind verschwunden.

Die SPD überlege nun, so heißt es, ob sie an der GroKo in Berlin festhalten könne. Doch alle Zeichen deuten daraufhin: Sie machen weiter. Merkel ist zunächst gerettet – für genau 14 Tage. Dann wird in Hessen gewählt. Die CDU kämpft um den Regierungserhalt von Volker Bouffier. Dass Bouffier soviel verliert, dass die CDU überhaupt nicht mehr regieren kann, ist weitgehend undenkbar. Die FDP und die Bündnisgrünen, im Zweifel die SPD werden Steigbügelhalter sein – so die aktuellen Umfragen.

Wie viele Niederlagen braucht es noch, bis Angela Merkel aus dem Amt gejagt wird – in ihrer eigenen Partei?