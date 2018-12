UNGLAUBLICH: Ex-Grüner Jungpolitiker der neue Chef-Lobbyist von Monsanto-Bayer

(No Ratings Yet)

In Kassel hat sich vor gut 15 Jahren ein Politiker in der Grünen Partei nach vorne gearbeitet, der heute Geschichte schreibt. Matthias Berninger wird der neue Chef-Lobbyist des Monsanto-Konzerns Bayer. Berninger war vor gut 15 Jahre damit aufgefallen, dass aus der einst grünen Moral schnell eine Karriereabsicht wurde. Der Mann war unter anderem Staatssekretär im Verbraucherschutzministerium. Eines Tages dann verschwand er aus der Politik, als es für die Grünen nicht so recht weiterging.

Berninger: Mars macht mobil

Er verschwand bei Mars, dem bekannten Süßwarenunternehmen. Berninger ist 2007 zu diesem Unternehmen gegangen und wurde seither bei der grünen Partei offiziell zumindest nicht mehr gesehen. Die Karriere verlief zwar in der Öffentlichkeit weitgehend geräuschlos, Berninger musste auf die übliche Prominenz eines Politikers mit wichtigem Posten verzichten.

Jetzt wird es wohl lebendiger für Berninger. Bayer wird ihn zum „Leiter Public and Governmental Affairs“ machen. Am 1. Januar tritt der den Posten an. Es geht darum, nach den Glyphosat-Skandalen das Umfeld wieder zu beruhigen. Monsanto mit zahllosen Klagen wird in den kommenden Jahren ohnehin zum Geschäftsrisiko für die Leverkusener. Berninger nimmt gleich seinen Dienstsitz in Washington ein. Das bedeutet, er weiß wohl, dass es ausschließlich um Monsanto und Glyphosat geht. Die Grünen werden sich darüber „freuen“, wie der frühere Verbraucherschützer sich gemacht hat. Ein Schüler von Renate Künast.

Berninger hat seiner Partei damit einen Bärendienst erwiesen. Sämtliche grünen Programme, an denen er mitgewirkt hat, zielen auf die Abschaffung von Pflanzenschutzmitteln hin. Er arbeitet gegen Geld nun gegen seine früheren Freunde. Hätte er nur seine „Meinung“ gewechselt, wäre dies ein normaler Vorgang. Er ist allerdings eines der zahlreichen Beispiele für eine gewisse Doppelmoral, die sich bei den Grünen eingeschlichen hat. Die Karriere ist überaus wichtig. Wichtiger als die Umwelt.