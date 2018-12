UNGLAUBLICH: Frankreich brennt: Nun auch in Schulen….

(No Ratings Yet)

Die Studenten und Schüler in Frankreich haben sich den Protesten der „gelben Westen“ angeschlossen. Dies gilt in Deutschland als ärgerlich. Medien haben sich darauf eingeschossen, die „gelben Westen“ als rechts oder rechts unterwandert darzustellen. Dies dürfte mit Blick auf die Schüler und Studenten in Frankreich nicht mehr so einfach sein.

Zwischenfälle mit den Ordnungskräften

Schüler und Studenten hinterlassen offenbar auch Feuer- und Brandspuren in Frankreich. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften. Lyon ist betroffen, Marseille als südliche Hafenstadt, Bordeaux im Westen sowie Orleans. Bei Paris wurden sogar Schulen blockiert.

In Toulouse ist am 4. Dezember Berichten zufolge eine Schule in Brand gesetzt worden. Die Studentenproteste, so sollen es jedenfalls Beiträge in Social-Media-Kanälen belegen, nehmen zu. Die Berichte sind nun auch in „lokalen Medien“ nachzulesen. So ist in einer Hochschule nahe bei Toulouse im Südwesten von Frankreich ein Feuer entstanden. Der Schaden soll den Berichten zufolge „erheblich“ sein.

Auch in Paris geht es inzwischen heißt her. Die Sorbonne-Universität erlebte eine Blockade, nachdem es in Frankreich ein neues System zur Auswahl von Studenten geben soll.

Gesteuert wirken die Proteste ob der breiten Bewegung über das ganze Land hinweg nicht mehr. Insofern sind die Vorwürfe, rechts und links würden sich hier über die grundsätzlich friedlich Protestierenden hermachen, so nicht mehr haltbar. Vielmehr steht die Wirtschaftspolitik von Präsident Macron in der Kritik. Diese gilt als elitenfreundlich und soll die „Vermögenden“ begünstigen.

Macron war ohnehin vorgeworfen worden, seine Bewegung sei im Grunde eine wirtschaftsliberale, eine neoliberale Ansammlung, die sich den allgemeinen Unmut über die Politik der etablierten Parteien zunutze machte. Macron möchte jetzt die EU noch dichter zusammen führen. Die Proteste dürften sich teils auch dagegen richten, wird vermutet. Denn Frankreich zentralisiert damit die Politik weiter in der Obhut einer europäischen Bürokratie und Machtelite.