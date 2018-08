Unglaublich: Peinliches Zwischenergebnis für Söders „Grenzpolizei“ in Bayern

(No Ratings Yet)

Die Unionmöchte endlich wieder Stimmen aus dem vermeintlich rechten Lager bekommen. Dafür hat sie eine Menge unternommen. Der Streit in der Koalition zwischen CDU und CSU, offenbar auch ein mediales Gemetzel, das inszeniert worden ist, trieb die öffentliche Aufmerksamkeit hoch. Nun steht eine erste Zwischenbilanz eines Söder-Plans an. Der Ministerpräsident wollte ein Zeichen setzen und hat in Bayern eine eigene Grenzpolizei auflaufen lassen. Gegen vermeintlich oder tatsächlich illegale Einwanderer, die dann der Bundespolizei übergeben wurden. Die Zwischenbilanz zeigt, dass hier nicht nur mit Wasser gekocht wird, sondern offenbar überhaupt nicht. Viel Lärm um überhaupt nichts.

Söders Bilanz: EIN(!) illegaler Einwanderer…

Die Bilanz nach einem Monat: Bislang überstellte die bayrische Grenzpolizei genau einen illegalen Einwanderer. An 30 Tagen. Dies berichtete kürzlich der „Stern“ und verwies dabei auf einen Bericht der „Bundespolizei“. Die wiederum hat an der Grenze ohnehin das Sagen – und freut sich offenbar über diese vielleicht unerbetene Hilfe nicht so sehr, wie es sich die bayrische Landesregierung wohl erhofft hatte.

Markus Söder wird im „Merkur“ noch so zitiert, dass die Bayern „ein klares Signal in die internationale Schlepper- und Schleuserszene“ abgeben würde, es lohne sich weniger, „das hier in Bayern zu machen“. Das versprach der Ministerpräsident zum Auftakt der Mission „Bayrische Grenzpolizei“. Nun muss der Mann eigentlich selbst Bilanz ziehen. Es bleiben zwei Möglichkeiten: Die Abschreckung habe präventiv funktioniert – es hat sich niemand mehr getraut. Oder, und das ist nach Meinung der Redaktion der wahrscheinlichere Fall: Es bringt nichts. Teurer Aktionismus, den im übrigen die Wähler nach den bisherigen Landtags-Umfragen auch durchschaut haben. Die CSU bleibt derzeit in den Umfragen zur Landtagswahl geradezu konsequent unter 40 %. Sie lassen sich nicht für dumm verkaufen.