UNGLAUBLICH: Schaffen sich die Parteien selbst ab? – SPD vor dem Ende?

Geht es nach dem Bericht eines Schwesterportals, dann könnten sich die Parteien in Deutschland auf ein neues Parteiensystem einstellen. Das bisherige System wird nach Meinung von Manfred Güllner, dem Chef eines Meinungsforschungsinstituts, so nicht aufrecht zu erhalten sein. Die Grünen werden besonders stark, die SPD wird demgegenüber besonders schwach. In einem Rollenspiel wären die Sozialdemokraten in der demokratischen Küche nur noch die „Kellner“. Die Grünen hingegen seien der „Koch“.

Grüne überholen die SPD

Dabei würden die Grünen inzwischen in der Lage sein, die SPD bald zu überholen. Sie hätten, so zitierte der „Focus“ den Parteienforscher, in etwa dasselbe Potenzial wie die Sozialdemokraten. In Baden-Württemberg ist die Partei auf Landesebene ohnehin deutlich stärker als die SPD. In Bayern ist die SPD bei den Umfragen im Land bei 11 % angekommen, während die Grünen 15 % für sich verbuchen können. Ein himmelweiter Unterschied zur vergangenen Landtagswahl kündigt sich an, die SPD könnte sich fast halbieren – bezogen auf die Zustimmung bei den Bürgern.

Damit würde sich die grüne Partei weiter an der SPD vorbeischieben. Der neue Parteichef Habeck, noch immer zusätzlich Umweltminister in Schleswig-Holstein, spricht zudem das bürgerliche Lager an. Die SPD verliert – auch im Norden in Schleswig-Holstein – den Kontakt zum bürgerlich-liberalen Lager.

Die SPD habe zudem kaum „attraktive Kandidaten“, meint der Forscher. Angela Nahles ist derzeit keine Kandidatin, gilt aber als mögliche Herausforderin bei der nächsten Bundestagswahl. Scholz, nicht Schulz, ist Finanzminister und könnte ebenfalls Kandidat werden.

Lediglich Stephan Weil, der in Niedersachsen Ministerpräsident ist oder vor kurzem im Amt bestätigt wurde, ist ein Sieger – weitere Siege konnte die SPD nicht verbuchen. Demnach sei er „attraktiv“ – doch dies dürfte nach Meinung dieser Redaktion eine willkürliche Interpretation sein. Kaum jemand kennt den Mann.