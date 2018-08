Unglaublich: Söder in Bayern – unbeliebter ist KEIN Ministerpräsident

Die CSU hat alles versucht, um der AfD den Wind aus den Segeln zu nehmen. Dies ist offenbar nur mäßig geglückt. Denn die jüngsten Umfragen deuten geradezu auf ein Debakel der Partei in Bayern bei der Landtagswahl am 14. Oktober hin. Von einer absoluten Mehrheit ist die CSU weit entfernt. Ob der mögliche Koalitionspartner FDP es in den Landtag schafft, ist vollkommen ungewiss. Die AfD wird immer stärker, die „freien Wähler“ sind auch noch da – und die Grünen holen auf. Jetzt folgte der nächste Schock: Markus Söder ist in ganz Deutschland der in seinem Bundesland unbeliebteste Ministerpräsident.

64 % Ablehnung

Dabei lehnen ihn 64 % aller Befragten ihren Ministerpräsidenten in Bayern ab, so zitiert die „Welt“ aus einer Umfrage des Institutes „Forsa“. Sie sind – so heißt es korrekterweise – „unzufrieden“ mit seiner Arbeit.

Damit ist Söder nicht nur sehr unbeliebt, sondern auch auf dem absteigenden Ast. Denn im Vergleich zum Juli hat der Mann inzwischen 7 Prozentpunkte verloren. Die Partei selbst ist nach Umfragen mittlerweile auf einem Leven von 39 % angekommen. Für eine absolute Mehrheit bei den Landtagswahlen und der anschließenden Regierungsbildung benötigt die CSU wahrscheinlich zumindest 47 %, da noch einige Stimmen von Parteien, die nicht im Landtag vertreten sein werden, entfallen.

Beliebtester Ministerpräsident ist Winfried Kretschmann. 74 % der Befragten in Baden-Württemberg sind mit ihm zufrieden. Auch der Schleswig-Holstein-chef Daniel Günther von der CDU kann zufrieden sein. 66 % sind mit seiner Arbeit einverstanden. Er ist der zweite in dieser Umfrage.

„Unzufrieden“ sind die Befragten neben den Bayern auch in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie im Saarland. Es wird spannend sein zu sehen, wie und ob die CSU auf die miesen Werte in den Umfragen noch reagieren wird.

